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  3. Yargıtay, darbe girişiminde Fahri Kasırga'nın alıkonulması davasında cezaları onadı

Yargıtay, darbe girişiminde Fahri Kasırga'nın alıkonulması davasında cezaları onadı

Yargıtay, darbe girişiminde Fahri Kasırga'nın alıkonulması davasında cezaları onadı

Yargıtay, darbe girişiminde Fahri Kasırga'nın alıkonulması davasında 14 sanığa verilen ağırlaştırılmış, 5 sanığa verilen müebbet hapis cezasını onadı.

Yargıtay, darbe girişiminde Fahri Kasırga'nın alıkonulması davasında 14 sanığa verilen ağırlaştırılmış, 5 sanığa verilen müebbet hapis cezasını onadı.

Yargıtay, davada, eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Muhsin Kutsi Barış'a verilen 12 yıl hapis cezasını onadı. 

AA


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