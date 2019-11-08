Yargıtay, darbe girişiminde Fahri Kasırga'nın alıkonulması davasında cezaları onadı
Yargıtay, darbe girişiminde Fahri Kasırga'nın alıkonulması davasında 14 sanığa verilen ağırlaştırılmış, 5 sanığa verilen müebbet hapis cezasını onadı.
Yargıtay, darbe girişiminde Fahri Kasırga'nın alıkonulması davasında 14 sanığa verilen ağırlaştırılmış, 5 sanığa verilen müebbet hapis cezasını onadı.
Yargıtay, davada, eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Muhsin Kutsi Barış'a verilen 12 yıl hapis cezasını onadı.
AA