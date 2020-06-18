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  3. Yargıtay 14. Ceza Daire Başkanlığı'na seçilen isim belli oldu
18 Haziran 2020 Perşembe 11:09 | Son Güncelleme:

Yargıtay 14. Ceza Daire Başkanlığı'na seçilen isim belli oldu

Yargıtay 14. Ceza Daire Başkanlığı'na seçilen isim belli oldu

Yargıtay 14. Ceza Dairesi Başkanlığına Bayazıt Aköz seçildi.

Yargıtaydan yapılan açıklamaya göre, boş bulunan 14. Ceza Dairesi Başkanlığı için Yargıtay Büyük Genel Kurulunca seçim yapıldı.

Seçim sonucunda, Daire üyesi Bayazıt Aköz, Yargıtay 14. Ceza Dairesi Başkanı oldu.

Hatay'ın Erzin ilçesinde 1966'da doğan Aköz, Yeşilkent Lisesi'ni bitirdi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1987'de mezun olduktan sonra askerliğini kısa dönem olarak yapan Aköz, Adana hakim adayı olarak mesleğe başladı.

Aköz, sırasıyla Bayburt, Çüngüş/Diyarbakır, Altıntaş/Kütahya Cumhuriyet Savcılığı, Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında Adalet Başmüfettişliği ve Ankara Hakimliği görevlerinde bulundu.

İngilizce bilen Aköz, evli ve iki çocuk babası.

AA

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