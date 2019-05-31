Yargıda reform

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yargı Reformu Stratejisini açıkladı. Erdoğan, “Yargı Reformu Stratejisi’nde 2 temel perspektif, 9 amaç, 63 hedef ve 256 faaliyet bulunuyor” diyerek şunları kaydetti: “2005’ten bu yana süren AB müzakere sürecinin bir an önce tamamlanmasının en az bizim kadar Avrupa için de önem taşıdığına inanıyoruz. Bu reform belgesiyle, her ne kadar bize verilen sözler tutulmuyorsa da, AB tam üyelik sürecine bağlılığımızı da ifade etmiş oluyoruz. Tüm kurumlarımız, mülkiyet hakkına, seyahat hürriyetine ve özgürlükleri kısıtlayan tüm uygulamalara karşı duyarlı olacak. Vatandaşın sisteme güveni artacak."

Çevre, imar ve enerji icin özel mahkeme

AYM’nin bireysel başvuru üzerinden verdiği ihlal kararlarının usul kanunlarında yargılamanın yenilenmesi sebebi olarak yer alması sağlanacak.

Çevre, imar ve enerji gibi alanlarda özel mahkemeler kurulacak.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, AB müktesebatı çerçevesinde gözden geçirilecek.

AYM ve AİHM kararlarında yer verilen ihlal alanlarına ilişkin etkili çözümler geliştirilecek.

İnsan hakları alanında faaliyet gösteren uluslararası mekanizmalarının raporları dikkate alınacak.

Hakim ve cumhuriyet savcısı kararlarının AYM ve AİHM kararlarına uygunluğunun meslekte yükselme süreçleri ve denetimlerinde gözetilmesi sağlanacak.

Hakim ve savcılığa girişteki mülakat, geniş temsile dayalı bir heyet tarafından yapılacak.

Yargıda performans kriterleri yeniden belirlenecek, uzun süren davalar için Performans Esaslı İzleme Sistemi oluşturulacak.

HSK Teftiş Kurulu bünyesinde Yargıda Performans Ölçüm ve Takip Merkezi kurulacak.

Yargıda hedef süre uygulaması takip edilecek.

Adli sicil kayıtlarının silinmesi ayrı bir mahkeme kararına ihtiyaç duyulmaksızın gerçekleştirilecek.

Noterlik kariyer mesleği haline dönüştürülecek.

Hukuk fakültesi 5 yıla çıkıyor

Hukuk fakültelerinde eğitim süresi 5 yıla çıkacak, kontenjanlar sınırlandırılacak.

Hukuk mezunlarının hakim savcı yardımcısı noter yardımcısı olabilmesi ve avukatlık stajına başlayabilmeleri için Giriş Sınavı getirilecek.

Türk yargı sistemine hakim ve savcı yardımcılığı müessesesi kazandırılacak.

Ceza mahkemelerinin 24 saat esasıyla hizmet vermesini planlıyoruz.

Yazı işleri müdürlüğü kariyer meslek olacak.

Avukatlara yeşil pasaport

Avukatların maaş ve özlük haklarını iyileştiriyoruz. Avukatlara da yeşil pasaport hakkı vererek uluslararası faaliyetlerini kolaylaştırmayı planlıyoruz.

Tanıklık ücretleri yeniden belirlenecek.

Cumhuriyet savcılarının takdir hakkı genişletilecek.

Basit yaralama ve tehdit gibi suçların şikayete bağlı olması planlanıyor.

Coğrafi teminat

Hakim ve savcılara ilk kez coğrafi teminat getiriyoruz. Hakimliğe ve savcılığa girişteki mülakat ekibini genişletiyoruz. Mesleki liyakatı artırmak gayesiyle mesleki kıdem şartlarını yeniliyoruz. Hakimler ve savcılar hakkındaki disiplin prosedürlerini yeniden yapılandırıyoruz.

Tutuklama tedbirine ölçü

Azami tutukluluk süresine ilişkin hükümler, soruşturma ve kovuşturma aşamaları için ayrı ayrı düzenlenecek.

Toplantı, gösteri ve yürüyüşlerinin güvence altına alınması gibi birçok konuda önemli yenilikler getiriyoruz.

Sadece engellenen içeriğe sınırlama

Bir internet sitesinin tamamına değil, içeriğine erişimin sınırlandırılması sağlanacak.

İfade özgürlüğünü ilgilendiren yargı kararlarına karşı kanun yolu güvencesi artırılacak. İstinaf sonrası Yargıtay incelemesi sağlanacak.

Çocukların ilk suçuna erteleme

Ağır suçlar hariç 15 yaşından küçüklerin işledikleri ilk fiiller için soruşturma olmayacak.Kamu davasının açılmasının ertelenmesi modeli geliştirilecek.

Şiddet içermeyen suçlardan hükümlü olan hamile ve yaşlıların ceza infazı evde olacak.