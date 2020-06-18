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18 Haziran 2020 Perşembe 03:43 | Son Güncelleme:

Yargıda e-duruşma dönemi

Yargıda e-duruşma dönemi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yargıda e-duruşma döneminin başlayacağını açıkladı. Artık avukatlar duruşmalara video konferansla katılabilecek.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Batı Adliyesi’nde yargıda e–duruşma uygulamasının başlayacağını duyurdu. Gül, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’yla birlikte pilot uygulamayı tanıttı. Baro başkanlarıyla video konferans görüşmesi yapan Gül, “Bilgi İşlem Genel Müdürlüğümüzün, emeği geçen tüm arkadaşlarımızın özverili çalışmalarıyla bu test başarıyla gerçekleşti. Birkaç dakikalık duruşma için 500-600 kilometre öteden gelip, duruşmaya girip, tekrar dönen uygulamalar artık sona erecek” dedi. Bugün testin başarıyla sonuçlanmasının heyecan verici olduğuna dikkati çeken Gül, hakimin mazereti varsa da avukatın sistemden göreceğini, gerekirse 1-2 gün sonra e-Duruşma ile katılma imkanı bulacağını belirterek hakim, savcı, avukat ve vatandaşın memnuniyetinin artacağını vurguladı.

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