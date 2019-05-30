Yargı Reformu Strateji Belgesi 2019 ne zaman açıklanacak? Yargı Reformu son dakika açıklamaları

“Yargı Reformu Strateji Belgesi ne zaman, saat kaçta açıklanacak?” sorusu araştırılıyor. Yargı Reformu Strateji Belgesi nedir? Vatandaşlar yapılan açıklamaları yakından takip ediyorlar. Af açıklaması bekleyen vatandaşlar da reform açıklamasını heyecanla bekliyorlar. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Yargı Reformu Strateji Belgesi, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 30 Mayıs’ta tüm dünya ve Türkiye kamuoyuna açıklanacaktır” demişti. Gül açıklamasında “Bu yol haritamız olacaktır. 82 milyon vatandaşımızın yargıya güveninin artacağı bir yol haritası reformlar için de bizim yol haritamız, atlasımız olacaktır.”cümlelerine yer verdi. Yargı Reformu Strateji Belgesi 30 Mayıs’ta saat 14.00’da açıklanacak.

YARGI REFORMU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yargı Reformu Strateji Belgesi 30 Mayıs’ta saat 14.00’da açıklanacak.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Yargı Reformu Strateji Belgesi, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 30 Mayıs’ta tüm dünya ve Türkiye kamuoyuna açıklanacaktır” dedi.

Gül, “Bu yol haritamız olacaktır. 82 milyon vatandaşımızın yargıya güveninin artacağı bir yol haritası reformlar için de bizim yol haritamız, atlasımız olacaktır” dedi.

Toplumun bütün kesimlerine güven veren, doğru, adil ve etkili işleyen bir yargı sisteminin, toplumsal huzur ve barış için olduğu kadar, ekonomik refah ve kalkınmada da kilit rolü bulunduğunu vurgulayan Gül, şunları kaydetti:

"Sizden aldığımız talimat ve destekle Bakanlık olarak Yargı Reformu Stratejimizi hazırladık. 15 Temmuz girişimiyle kesintiye uğratılmaya çalışan reformlarımıza daha özgür, daha rekabetçi ve insan odaklı bir anlayışı içerisinde refahını daha adil paylaşan bir Türkiye inşa etme idealini böylece sürdüreceğiz. Adil kararın, makul sürede verilmesi anlayışı bu politikamızda rehber olacaktır. Bu tüm uygulamalarımızla vatandaş memnuniyetini yine merkeze alacağız. Türkiye bu strateji belgesiyle demokrasisini daha da güçlendirerek, hak ve özgürlükleri geliştirerek ve genişletmeye elbette daha güçlü bir vurgu yapmaktadır. Katılımcı anlayışla hazırladığımız Yargı Reformu Strateji Belgemiz 'güven veren adalet' anlayışına hizmet edecektir. Yargı Reformu Strateji Belgesi, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 30 Mayıs'ta tüm dünya ve Türkiye kamuoyuna açıklanacaktır. Bu belge bizim yol haritamız olacaktır. 82 milyon vatandaşımızın yargıya güveninin artacağı bir yol haritası ve inşallah reformlar için de bizim yol haritamız, atlasımız olacaktır."

YARGI REFORMU STRATEJİ BELGESİ NEDİR?

Sabah’tan Zübeyde Yalçın’ın haberine göre hazırlıkları 9 aya yakın süredir devam eden belgede hakim ve savcılarından seçimine, CMK ve CİK'te yapılacak değişikliklere kadar bir çok konuyu kapsıyor. Bugün açıklanacak belgede öne çıkanlar şöyle:

SAVCI VE HAKİM ATAMALARI: Hakim ve savcıların terfi ve nakil işlemleri liyakata dayalı olacak. Coğrafi teminat verilecek.

YENİ MODEL: Yeni hukuk eğitimi modeli oluşturulacak. Hukuk mesleğine girişte yeni model belirlenecek.

İHTİSAS MAHKEMELERİ: İhtisas mahkemelerinde uzlaşmaya dayalı uygulamalar arttırılacak. İstinaf mahkemeleri güçlendirilecek.

TEKNOLOJİ KULLANILACAK: Hükümlü ve tutukluların; yakınları ile görüntülü görüşmesi ve elektronik dilekçe arzı gibi yeniliklerin gerçekleştirilmesi sağlanacak. Denetimli serbestlik hizmetlerindeki elektronik izleme kapasitesi arttırılıp biometrik imza gibi yöntemler oluşturulacak.

SAVUNMANIN GÜCÜ ARTTIRILACAK: CMK'da bazı değişiklikler yapılıp savcı ve avukatlara ilişkin önemli demokratik adımlar atılacak.

ALTERNATİF YOLLAR: Uzlaşma, ön ödeme ve kamu davasının açılmasının ertelenmesi gibi dava öncesi müesseselerinin uygulanma alanı genişletilecek.

SULH YOLU ARANACAK: İdarenin vatandaşla yıllar süren uyuşmazlıklarını çözecek adımlar atılacak.

ÇOCUKLARA ÖZEL UYGULAMA: Cinayet dışında ilk kez suç işleyen çocuklarda hapis cezası yerine alternatif yöntemler geliştirilecek.