Yargı reformu ihlal kararlarını azalttı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) 2019 yılına ilişkin verileri Türkiye aleyhine alınan ihlal kararlarındaki azalmayı ortaya koydu. AİHM’in geçtiğimiz yıla ilişkin istatistiklerine göre, Türkiye hakkında verilen ihlal kararı sayısında yaklaşık yüzde 32 oranında bir azalma meydana geldi. Türkiye hakkında verilen ihlal kararlarındaki azalmalarda, yargı reformu kapsamında yapılan düzenlemelerin etkili olduğu değerlendiriliyor.

İhlal kararlarının dağılımına bakıldığında ise adil yargılanma hakkına ilişkin sadece 15 ihlal kararı verildiği görüldü. Bu sayı 2017 yılında 56, 2018 yılında ise 53 olarak gerçekleşmişti.

9 KARAR VERİLDİ



Tutuklamayı da içeren özgürlük ve güvenlik hakkının ihlal edildiğine yönelik kararların sayısındaki azalma oldu. 2019 yılında bu bağlamda verilen ihlal kararı sayısı sadece 9 oldu. 2018 yılında 29, 2017 yılında ise 19 olmuştu.

İŞTE YAPILAN REFORMLAR



• 23 Eylül 2012 tarihinde yürürlüğe giren yasayla Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru yolu açıldı.

• 2018 yılında Anayasa Mahkemesi’ne yapılmış olan uzun yargılama şikâyetlerine ilişkin başvurular Tazminat Komisyonuna devredildi.

• 15 Temmuz darbe girişiminden sonra OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu kuruldu.