Yargı 'ceset yoksa ölüm yok' dedi! Müebbet beklerken tahliye kararı geldi

Atakan ŞEN / İZMİR

İzmir’de yaşayan Nursel Doğan ile Deniz takma isimli transseksüel arkadaşı Emre Duran (28), 8 Ağustos 2018’de ortadan kayboldu. Polis, iki arkadaşın en son Nursel Doğan’ın sevgilisi Haydar Sırça’nın (57) Dikili’deki evinde olduklarını belirledi. Polis, Doğan ve Duran’ın cep telefonlarının Sırça’nın evinden sonra kesildiğini belirledi.

17 ARALIK’TA TUTUKLANDI

Sırça, savcılık tarafından bir numaralı şüpheli olarak, 17 Aralık 2018’de, cinayet suçlamasıyla tutuklandı. Sırça’nın çiftlik evindeki bahçede yapılan incelemede herhangi bir ceset bulunamadı. Sırça hakkında 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sırça geçtiğimiz gün, ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Sırça’nın avukatı Mehmet Onat Vural savunmasında, Doğan’ın Sırça haricinde başka kişilerle de ilişkisi olduğunu, bu kişilere ilişkin hiçbir araştırma yapılmadığını söyledi.

TELEVİZYON YAYINI YANILTTI

Görevli polis memurlarının olayın televizyon kanalında konu olmasından dolayı hukuka aykırı delil elde ederek mevcut soruşturmayı tamamladığını dile getiren avukat Onat, ‘ceset yoksa ölümde yoktur’ mantığının kavranması gerektiğini ifade etti. Mahkeme delillerin toplanmış oluşu, sanığın delil karartma şüphesinin olmayışı gerekçesiyle tahliyesine karar verdi.