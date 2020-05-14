Yardımdan dönen Vefa Grubu'na yönelik düzenlenen PKK saldırısına peş peşe tepkiler

Sosyal medya hesabından mesaj paylaşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "PKK, Van'da Vefa Sosyal Destek Grubu'na yönelik alçak bir saldırıda bulundu.

Ne yazık ki görevinin başındaki iki vatandaşımız şehit düştü. Bu iki vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. PKK'lı teröristler yine iyiliği, kardeşliği hedef aldı. Devletimiz bu hain terör örgütüne mübarek Ramazan günü gerçekleştirdiği bu alçak saldırının hesabını soracaktır. Siyaset şemsiyesi altında PKK, FETÖ ve DHKP-C gibi terör örgütlerine payanda olanlara da bunun hesabını hem devletimiz hem milletimiz soracaktır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı paylaşımda, "Terör örgütü PKK Van’da Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca saldırdı ve iki kardeşimiz şehit oldu. Başımız sağ olsun. Mübarek Ramazan günü yapılan bu hunharca saldırı elbette karşılıksız kalmayacak ve hesabı sorulacaktır. Teröre ve destekçilerine lanet olsun" ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, "Mübarek ramazan gününde, gayesi yalnızca insanımıza hizmet götürmek olan Vefa Sosyal Destek Grubu'na saldırarak iki kardeşimizi katlettiler. Bu topraklarda, ne kadar çabalarsanız çabalayın, ne yaparsanız yapın, 'Yenileceksiniz, ve Cehennem'e sürüleceksiniz!" mesajını paylaştı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, saldırıya tepki göstererek şunları kaydetti:

"Terör örgütü PKK insanlık dışı lanetli terör eylemlerine bu salgın günlerinde de devam ediyor. Van'da PKK'lı teröristlerce Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca yönelik saldırıda 2 kardeşimiz şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Hepsinin hesabı sorulur, soruluyor."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı.

"Ölüm haberlerine en duyarlı olduğumuz salgın döneminde bugün şehit haberi aldık. PKK, Van’da Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca saldırdı. Evde kalan yaşlılarımıza yardım götüren iki kişi hayatını kaybetti. Terör, “insanlık” vasfına saldırdı. Başımız sağ olsun."

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