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  3. Yardımcı pilot Ferdinant Pondaag anlattı: Kule bizi 'inmeyin' diye uyarmadı

Yardımcı pilot Ferdinant Pondaag anlattı: Kule bizi 'inmeyin' diye uyarmadı

Yardımcı pilot Ferdinant Pondaag anlattı: Kule bizi 'inmeyin' diye uyarmadı

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 5 Şubat tarihinde pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne 180 kişinin de yaralanmasına neden olan uçak kazasına ilişkin olarak “Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak” suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.

Uçağın yardımcı pilotu Ferdinant Pondaag, ‘şüpheli’ sıfatıyla dün tedavi gördüğü hastanede polise ifade verdi. Tercüman eşliğinde ifade veren Pondaag’ın kendilerine ulaştırılan meteorolojik veriler ışığında inebileceklerini düşündükleri için indiklerini söylediği öğrenildi. İnme kararına neden olan meteorolojik verileri hatırlamadığını söyleyen Pondaag’ın, inme kararını kaptan pilotla birlikte verdiklerini söylediği belirtildi. Kulenin kendilerine ‘inmeyin’ demediğini söyleyen Pondaag’ın, piste indiklerini, indikten sonra uçağın kaydığını, kaptan pilotun uçağı pistte tutmaya çalıştığını ancak tutunamadıklarını söylediği ifade edildi.

(DHA)


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