Taksim metro istasyonunun yürüyen merdivenlerinde düşerek başından yaralanan Ayşe Uzuntepe isimli yaşlı kadın için çevredeki vatandaşlar ve güven timleri seferber oldu. Yaşlı kadını hastaneye götürmek için durdurulan ticari taksi sürücüsü, yakın mesafe diye yaralı kadını aracına almadı.

İHA'da yer alan habere göre, dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, yaralı kadını aracına almayan taksi şoförüne vatandaşlar tepki gösterdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri başından yaralanan kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaşlı kadın daha sonra hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

“DENGESİNİ KAYBETTİ DÜŞTÜ”

Yaşlı kadına yardımcı olan vatandaşlardan biri, “Yürüyen merdivenlerde dengesini kaybetti. Kafası arkaya doğru düştü, sırt üstü. Kan kaybediyordu.” dedi.