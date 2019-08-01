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  3. Yaralara 'sünger' çeken projesiyle dünya 2'ncisi oldu

Yaralara 'sünger' çeken projesiyle dünya 2'ncisi oldu

Yaralara 'sünger' çeken projesiyle dünya 2'ncisi oldu

Kaş'ta okuyan lise öğrencisi Alperen, deniz süngerini iskele olarak kullanarak insan dokularını onaran projesiyle dünya 2'ncisi oldu. 

Ender TÜRKKAN

KAŞ Turan Erdoğan Yılmaz Fen Lisesi’nde okuyan 17 yaşındaki Marmarisli Alperen Telatar biyoloji öğretmeni Füsun Koşumcu Erdoğan’ın bahsettiği doku mühendisliğine ilgi duymaya başladı. Geçen yıl ipekböceği ipiyle örümcekağının doku iskelesi olarak kullanıldığını öğrenince aynı sistemi denizsüngerine uygulayabileceğini düşünerek harekete geçti. Hacettepe Üniversitesi'nin laboratuvarında 1,5 ay çalışarak fareden aldığı kök hücreyi, denizsüngerine nakletti ve doku üretmeyi başardı. Akademisyenlerin girişimiyle dünya devi Bayer’den ilk ödülünü alan Alperen, Çin’de düzenlenen dünyanın en büyük proje yarışması CASTIC’a katılmaya hak kazandı.  588 öğrencinin katılımıyla Macau Üniversitesi’nde yapılan yarışmada ‘yaralara sünger çeken’ buluşuyla Telatar biyomedikal alanında dünya ikincisi oldu. 

 

HAYALi ORGAN ÜRETMEK 

AKŞAM’a konuşan Telatar şunları söyledi: “Bacakta ya da kolda yaralanma sonucu bir doku kaybı olması halinde denizsüngerinden bir doku iskelesi yapılıp içine kök hücre naklediliyor. Böylelikle yaralanan bölge eski haline geliyor. En büyük hayalim, ‘yapay organ üreten ilk kişi’ olarak tarihe geçmek. Düşünsenize, bir kaza olmuş, bir insanın parmağı, kolu ya da bacağı kopmuş ve benim buluşum sayesinde geri kavuşmuş. Bunu başaracağıma inanıyorum."

Bilim dünyası peşine düştü

Bilim dünyasının peşine düştüğü Alperen’in  projesi hayata geçtiğinde, kemik, kıkırdak kırılması, deri yanması, deri soyulması gibi bölgeler, doku üreten süngerle iyileştirilecek.  

 

 

 

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