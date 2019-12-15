Yaptırımdan ders almayana ceza! Uygulama 1 Ocak'ta başlıyor

Hilal YILDIRIM

Ceza Muhakemesi Kanunu’nda 24 Ekim 2019’da yapılan değişiklikle gündeme gelen ‘seri muhakeme usulü’ 1 Ocak 2020’de başlıyor. Bu kapsamda Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda ‘Seri Muhakeme Bürosu’ kuruldu, 6 cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Seri Muhakeme Usulü’ne göre belirli suçlarda dosyalar yalnızca bu büroda görevlendirilen savcılara verilecek. AKŞAM yeni uygulamanın detaylarına ulaştı. İşte o düzenleme:

BU ŞARTLARDA DAVA YOK

Dosyada takipsizlik kararı ya da dava açmayı erteleme şartları oluşmuyorsa savcılık, seri muhakeme usulünü devreye sokacak. Bunun için ise şu şartlar aranacak: “Şüphelinin daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezasıyla mahkûmiyeti bulunmayacak. Dava açılmasının ertelenmesi halinde şüphelinin suç işlemekten çekineceği kanaatini verecek. Erteleme kararının şüpheli ve toplum açısından davası açılmasından daha yararlı olması gerekecek. Mağdurun veya kamunun ya da savcılığın tespit ettiği zararın aynen iade, suçtan önceki haline getirebilmesi gerekecek.”

Şüpheli eğer savcılığın verdiği erteleme süresi içinde kasıtlı bir suç işlemez ise hakkında takipsizlik kararı verilerek dosyası kapanacak ancak işlerse genel hükümlere göre hakkında dava açılacak.

UZLAŞMA DEĞİL YAPTIRIM

Dosya hakkında erteleme şartları oluşmuyorsa savcılık şüpheliye işlediği iddia edilen suçun gereğince belirlediği yarı oranda hapis, para cezası ve ya da erteleme teklifinde bulunacak. Şüpheli seri muhakeme usulünü kabul ederse avukat eşliğinde yazılı beyan verecek, kabul etmezse genel hükümlere göre dava açılacak.

İDDİANAME YERİNE TALEPNAME

Savcılık şüphelinin kabul etmesinden sonra ‘seri muhakeme usulü’ nün uygulanmasını bir talepname hazırlayarak görevli mahkemeden isteyecek. Mahkeme, talepnameyi kabul ederse şüpheli hakkındaki kararını vermiş olacak.

SERİ MUHAKEME BU SUÇLARDA UYGULANACAK

Seri Muhakeme bürosunun görev kapsamına giren suçlar şöyle belirlendi: l Hakkı olmayan yere tecavüz l Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması l Trafik güvenliğini tehlikeye sokma

- Gürültüye neden olma

- Parada sahtecilik

- Mühür bozma

- Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan

- Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama

- Başkasına ait kimlik veya bilgilerinin kullanılması

- Ruhsatsız silah bulundurma

- Kesici delici alet bulundurma, taşıma ve satma

- İzinsiz orman işgal

- Kumar oynanması için alet bulundurma, çalıştırma, imal etme

- Kooperatifler Kanunu’nun 2. maddesine muhalefet.