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'Yanımdan alıp dağa kaçırdılar'

'Yanımdan alıp dağa kaçırdılar'

Diyarbakır’da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 55 ailenin, HDP il binası önündeki oturma eylemi, 54’üncü gününe girdi.

11 Eylül’den beri oturma eylemi yapan Halime Şehitoğlu, 4 yıl önce askerden izne gelen yeğeni Sedat Sorgun’un (25), yol kesen PKK’lı teröristlerce yanında kaçırıldığını belirtti. Şehitoğlu, “Allah’tan ümit kesmedim. Onu Rabbime emanet ettim. 2015’te benim yanımdan aldılar. Onu aldılar arabada ben kaldım” dedi. 

Yeğeni Sedat Sorgun ile birlikte Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi’ne misafirliğe gittiklerini belirten Şehitoğlu, dönüşte içinde bulundukları otobüsün Diyarbakır’ın Lice İlçesi’ndeki Fis Ovası’nda PKK’lı teröristlerce durdurulduğunu söyledi. Teröristlerin yeğeni Sedat Sorgun’u kaçırdıklarını aktaran Şehitoğlu, “11 Eylül’den beri bekliyorum. Daha bekleyeceğim. Kar da olsun, kış da olsun bekleyeceğim. Vazgeçmeyeceğim, yeğenimi, bunlar aldı, bunlar versin” diye konuştu.  

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