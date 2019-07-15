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Yangınları PKK'nın uzantısı üstlendi

Yangınları PKK'nın uzantısı üstlendi

Muğla’nın Dalaman, Datça, Milas, Fethiye ve Bodrum ilçelerinde geçen hafta çıkan orman yangınlarında yüzlerce hektarlık orman kül oldu. Yangınları terör örgütü PKK’nın uzantısı olan ‘Halkların Birleşik İntikam Milisleri’ üstlendi.

 Mustafa İNCİ

Yanan yerlerin hepsinin muhteşem koy manzarasına sahip olması savcılığı harekete geçirdi. Turizm bölgelerini terör süsü vererek yakan ve rant kovalayanlarla ilgili inceleme başlatıldı. Yanan bölgelerden Palamutbükü, tekne ve yatlar için büyük bir limana sahip. Dalaman’daki kül olan 400 hektarlık kızılçam ormanı da Göcek koyunu tepeden görüyor. Fethiye Aksazlar Koyu’nda da deniz manzaralı 5 hektarlık alan bulunuyor. Bodrum’da zarar gören 50 hektarlık alan da yine deniz manzaralı ve rantçıları için cazib konumda.

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