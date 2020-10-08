Yan etkiye rastlanmadı! Çin aşısı 2 ay sonra Türkiye'de

Çin’de üretilen Kovid-19 aşısı 16 Eylül’den itibaren Türkiye’deki 100’den fazla gönüllü sağlık çalışanına yapıldı. Gönüllülerde ciddi yan etkiye rastlanmadığını açıklayan Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akova, “2. aşılamadan 14 gün sonra kanda antikor olup olmadığına bakılacak” dedi. Ekim sonuna kadar 1200, yılbaşına kadar da 13 bin gönüllünün daha aşılanacağını belirten Akova, “Aşının güvenirliliği kanıtlanırsa dünya çapında ruhsat alınacak” ifadesini kullandı.

YERLİ AŞI YAZA DOĞRU



Dünyada 10’a yakın aşının üretimine başlandığını ve ruhsat alan aşının hemen piyasaya sürüleceğini belirten Akova, “7.5 milyar insan için 2 doz halinde 15 milyar doz aşıya ihtiyaç var. Bazı ülkelere öncelik verilecek. Bu aşının yılbaşından sonra Türkiye’de kullanılabilir olacağını düşünüyorum” dedi. Akova yerli aşı için de tarih verdi: “Önümüzdeki yaza doğru piyasaya çıkar.”