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  3. Yalova'da kırmızı benekli alabalık tespit edildi

Yalova'da kırmızı benekli alabalık tespit edildi

Yalova'da kırmızı benekli alabalık tespit edildi

Yalova'da Kırmızı benekli alabalık türünün tespit edildiği bildirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2014'te tamamlanan "Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi" kapsamında müdürlüğe bağlı teknik personel tarafından Sarıkaya deresinde çalışma yapıldığı belirtildi.

Çalışma sırasında kırmızı benekli alabalık türünün tespit edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türün durumunun ortaya konulması, devamlılığının sağlanması ve popülasyonun artırılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz ile istişare edilerek Şube Müdürlüğümüz Bolu Şube Müdürlüğü ile irtibata geçmiştir. İlimiz Sarıkaya Deresinde kurumumuz teknik personelleri tarafından gerekli çalışma yapılmış ve kırmızı benekli alabalık türünün derede doğal olarak yaşamını sürdürdüğü belirlenmiştir."

(AA)

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