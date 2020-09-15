Yalova'da 65 yaş ve üstü için sokağa çıkma kısıtlama saati değişti

Yalova'da, 65 yaş üstü vatandaşların saat 09:00 ile 20:00 saatleri haricinde sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi. 18 yaş altı çocuk ve gençler ise akşam saat 20:00’den sonra velileri ile sokağa çıkabilecekler.

DHA'da yer alan habere göre, Yalova İl Pandemi Kurulu, Vali Muammer Erol başkanlığında toplandı.

Toplantıda, 65 yaş üzeri kişilerin 09.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmalarının yasaklanması kararlaştırıldı.

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"18 yaş altı çocuk ve gençlerin saat 20.00’den sonra yanlarında ailesi olmadan sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına, İşkur, SGK ve sağlık personellerinden oluşan bir ekip kurularak, 50’den fazla çalışanı olan işletmelere Covid-19 salgın tedbirlerine uyum konusunda denetim yapılmasına, her işletmede mutlaka el dezenfektanının bulunmasına karar verilmiştir."

Alınan tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verileceği hatırlatılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda; oy birliği ile karar verildi."