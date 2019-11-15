Yalçın Akdoğan: Erdoğan tarihin akışını değiştiren liderlik sergiliyor 

Akdoğan kitabına dair şu ifadeleri paylaştı: “Cumhurbaşkanımızın liderliğinin daha iyi anlaşılması gerekiyor. Kitap da bir nebze buna hizmet ediyor. Cumhurbaşkanımızın, tarihin akışını değiştirecek bir liderlik sergilediğini görüyoruz. Bölgemizde sınırlar yeniden çizilmeye çalışılıyor. Son ABD ziyaretinde de görüyoruz ki birtakım lobiler harekete geçiyor. Cumhurbaşkanımız bırakın karalama kampanyalarını, Nobel verilmesi gereken bir liderdir. İlk kez bir lider, bir darbeyi halkı arkasına alarak püskürtmüştür. Demokrasiyi korumuş olması bile büyük bir uluslararası ödülü hak etmektedir.”