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Yalan haberlerle ilgili yasal süreç başlatıldı

Yalan haberlerle ilgili yasal süreç başlatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal ağlar üzerinden yayılmaya çalışılan yalan haberlerle ilgili yasal sürecin başlatıldığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal ağlar üzerinden yayılmaya çalışılan yalan haberlerle ilgili yasal sürecin başlatıldığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Millet olarak çok kritik anlar yaşıyor, yüreğimizi yakan haberler alıyoruz." dedi.

Sayan, sosyal ağlar üzerinden yayılmaya çalışılan yalan haberlere karşı dikkatli olmanın ve sadece resmi açıklamalara itibar etmenin son derece önemli olduğunu ifade etti.

Milleti yanıltmaya yönelik haber ya da paylaşım yapan kişilerle ilgili tespitlerin Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi tarafından başlatıldığını kaydeden Sayan, yapılan tespitlerin adli merciler ile paylaşılarak yasal sürecin başlatıldığını belirtti.

Sayan, "Gerçek hayatta suç olan her davranışın sanal ortamda da suç olduğunu unutmamamız gerekiyor. Rabbim kahraman ordumuzun yardımcısı olsun" dedi.


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