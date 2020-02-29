"Yaklaşık yüzde altmışlık yağ oranıyla insan vücudundaki en yağlı organ hangisidir?" sorusu izleyiciler tarafından aratılıyor. Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yine birbirinden zor sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda çıkan soruların cevabını merak edenler soruyu internet üzerinden aratmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi…



A: Akciğer

B: Karaciğer

C: Beyin

D: Mide

Doğru cevap: C Beyin