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  3. Yaka kamerasıyla kaçış yok! Çakar dönemi sona erdi

Yaka kamerasıyla kaçış yok! Çakar dönemi sona erdi

Yaka kamerasıyla kaçış yok! Çakar dönemi sona erdi

Trafikte geçiş üstünlüğü sağlayan çakar lamba uygulaması dün itibarıyla bitti. İstanbul’da yapılan denetimlerde 5 araca 2 bin 4 lira ceza kesildi.

Meslek kuruluşları, kamudaki üst yönetici, genel müdür, daire başkanı veya başka unvanlarla görev yapan kamu görevlilerinin kullanımındaki araçlarda geçiş üstünlüğü sağlayan çakar lamba kullanımı dün itibarıyla sona erdi. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde görevli polisler yetkisiz çakar kullanımıyla ilgili sıkı denetim yaptı. Ekiplerin yakalarında sesli ve görüntülü kayıt yapan, uzun süre çalışmaya uygun GSM hatları üzerinden anlık veri ileten ‘Giyilebilir Kamera’ da devredeydi. Trafik Komuta Kontrol Merkezi de yaka kamerasıyla çalışmaları canlı takip etti. Basın Ekspres Yolu’ndaki denetimde 5 araca 2 bin 4 lira ceza kesildi. Kurallara uymayanların ise araçları trafikten men edilecek. Çakar sistemini ambulans, itfaiye ve polis ve jandarma araçlarıyla devletin en üst protokolünde bulunan 29 makam kullanılabilecek.

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