Yağmurlu havada virüs tehlikesi artar

Ancak bu her hava koşulu için geçerli değil. Son hava tahminlerine göre başta İstanbul olmak üzere birçok ilde hafta boyu ara ara yağış bekleniyor.

10 METREDE ETKİLİ OLUR



İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, yağış sonrası nemli ve sisli havalar için şu uyarılarda bulundu: “Etrafta nem fazla ise bu damlacıklar neme yapışarak bir metreden daha uzak mesafelere ulaşabilir. Yine sisli havalar da bu anlamda çok tehlikelidir. Nemli ve sisli havalarda rüzgar olmamasından hastalık içeren damlacıkları çok uzak mesafelere dağılmasa dahi 5 ile 10 metre arasında etkili olabilir. O nedenle böyle günlerde hem sosyal mesafeyi daha fazla artırmak gerekir hem de dışarıda olunca mutlaka maske takılmalıdır.”

YAZ GELİNCE BİTMEYECEK



Prof. Dr. Şen, “Güneş ışığı koronavirüsü öldürmez. Diyorlar kii şu an yaz olan ülkelerde de koronavirüs var. Evet var ama belki yaz olmasaydı 4 kat fazla olacaktı” dedi.