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Yağmur yağarken okunacak dua nedir? Yağmur yağarken hangi dualar edilir?

Yağmur yağarken okunacak dua nedir" Yağmur yağarken hangi dualar edilir"

Yağmur yağarken okunacak dua nedir? arama motorunda yoğun olarak araştırılmaya başladı. Tüm yurt yağış etkisi altına girdi. İstanbul’da ve birçok ilde aniden bastıran sağanak yağış vatandaşları zor durumda bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sel, su baskını ve yağmur yağışı esnasında kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olunması konusunda uyardı. Vatandaşlar Yağmur yağarken okunacak dua nedir? merak ediyor. İşte yanıtı..

 

Yağmur yağarken okunacak dua nedir? sorusu sağanak yağışların ardından en çok aranan konulardan biri oldu. İstanbul dahil olmak üzere sağanak yağış ve su baskınları tüm illeri etkiledi.  Kentin birçok yerinde ev ve iş yerlerinde su baskınları oluşurken, birçok alt geçit de yoğun yağış neticesinde göle döndü. Vatandaşlar yoğun yağışların başlamasının ardından  Yağmur yağarken okunacak dua nedir? sorusuna yanıt arıyor. İşte yağmur yağarken okunacak dualar..

YAĞMUR YAĞARKEN OKUNACAK DUA HANGİSİ? 

Bir defâsında Habîb-i Ekrem Efendimiz’e yağmur yağmadığından şikâyet edilmişti. Bunun üzerine Allâh Resûlü, bir minber getirilmesini istedi. Minber, Cuma, bayram ve cenâze namazlarının kılındığı alana (musallâya) kuruldu. İnsanların orada toplanması için gün tespit edildi.
 
PEYGAMBERİMİZİN YAĞMUR DUASI
 
Peygamber Efendimiz, güneşin kızıllığı ufukta görülür görülmez yola çıktı. Musallâya varıp minbere oturdu. Tekbir getirdi, Allâh’a hamd etti ve:
 
“Sizler, memleketinizin kuraklığa uğradığından, yağmurun tabiî vaktinde yağmayıp gecikmesinden şikâyet ettiniz. Allâh -celle celâlühû- kendisine duâ etmenizi emrediyor. Duânıza icâbet edeceğini va’dediyor.” buyurdu ve şöyle duâ etti:
 
“Hamd, Âlemlerin Rabbi’ne mahsustur. O, Rahmân ve Rahîm’dir. Âhiret gününün sâhibidir. Allâh’tan başka ilâh yoktur. O dilediğini yapar. Ey Rabbimiz! Sen kendisinden başka ilâh olmayan Allâh’sın. Sen zenginsin, biz fakiriz. Üzerimize yağmur indir. İndirdiğini bize kuvvet ve güç kıl. Onu belli bir müddet bize yetir!”


 
Bunu söyledikten sonra ellerini kaldırdı. O kadar yukarı kaldırdı ki, koltuğunun altındaki beyazlık göründü. Sonra sırtını halka döndü, elbisesini ters çevirdi, elleri bu sırada hep yukarı kalkmış vaziyette idi. Sonra tekrar halka döndü. Minberden indi ve iki rekât namaz kıldı. Allâh, hemen o anda bulutlarını gönderdi. Gök gürledi, şimşek çaktı. Allâh’ın izniyle yağmur yağmaya başladı. Fahr-i Kâinât Efendimiz, daha mescidine dönmeden seller aktı. Hz. Peygamber, cemaatin sığınaklara dönmedeki acelelerini müşâhede edince tebessüm etti ve:
 
“Şehâdet ederim ki, Allâh her şeye kâdirdir ve ben de Allâh’ın kulu ve Resûlü’yüm” buyurdu. (Ebû Dâvûd, İstiskâ, 2/1173)
 
YAĞMUR DUASI 

Yine Peygamber Efendimiz, yağmur duâsına çıkınca:
“Ey Rabbim kullarını ve diğer canlıları sula, rahmetini yay, ölü beldeni dirilt.” derlerdi. (Ebû Dâvûd, İstiska, 2/1176)

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