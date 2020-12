Yağmur duası nasıl yapılır? Yağmur yağması için okunacak dua hangisidir?

Yağmur duası, kuraklık ve az yağmur sırasında yağmurun düşürülmesi talebidir. Söz konusu yağmur duası peygamber efendimizin bir sünetti olarak bilinmektedir. Rivayetlere göre, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in Medine'nin ötesine giderek yağmur yağdırmak için bir dua ile Allah'a hitap ettiği söyleniyor. Yağmur duası sonrası kıbleye dönüp iki rekat namaz kılmıştır. Peki yağmur duası nasıl edilir?



Yağmur yağarken edilen duâlar red olunmazmış. Rahmet önce toprağa sonra dualara yağarmış. Dünya'nın önümüzdeki günlerde susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı konuşuluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kuraklık sorununa karşı cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası edileceğini duyurusu yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, ülke genelinde yaşanan kuraklık soru sebebiyle cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası edilmesini duyurdu. Edinilen bilgiye göre, "Su: Hayat ve Şifa Kaynağımız" konulu hutbe, cuma vakti Türkiye genelindeki camilerde okunacak. Suyun bilinçli kullanılması ve israf edilmemesine ilişkin uyarıların yapılacağı hutbede, cuma namazının farzından sonra yağmur duası edilecek.

YAĞMUR DUASI NASIL EDİLİR?

Yağmur duası; kuraklık dönemlerinde yağmur yağması için yapılan bir duadır ve istiskâ olarak bilinir. Yağmur duası yapılacağında, üç gün peş peşe cemaatle birlikte yerleşim yeri dışına çıkıp dua yapmak müstehaptır. Duadan önce fakirlere sadaka verilmesi, herkesin günahlarından tövbe ve istiğfar etmesi, küs olanların barışması uygun olur. Yağmur duasına giderken mütevazı ve boynu bükük bir durumda olmak, ihtiyarları ve çocukları, yavrularıyla birlikte hayvanları da götürmek müstehaptır (Zeylaî, Tebyîn, I, 231).

Yağmur duasında kıbleye dönülür, imam ayakta ellerini yukarıya kaldırarak dua eder; cemaat de oturduğu yerde ellerini kaldırarak “âmin” der (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 169).

Ebû Hanîfe’ye göre yağmur duasında kılınacak sünnet bir namaz yoktur. Ancak, cemaatin ayrı ayrı namaz kılması caizdir.

İmam Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed’e göre ise, bayram namazı gibi iki rekât cemaatle namaz kılmak menduptur. Yağmur duasında, ezan okunmaz, kâmet getirilmez, zevâid tekbirleri alınmaz. Namazdan sonra hutbe okunur. Hutbe bitince imam insanlara arkasını döner, hep beraber kıbleye yönelerek dua ve istiğfar ederek yağmur talep ederler (Kâsânî, Bedâi‘, I, 282-284).

Şâfiî, Mâlikî ve Hanbelî mezheplerinde ise, yağmur duasında bayram namazı gibi zevâid tekbirleri getirilerek cemaatle kılınan iki rekâtlık bir namaz ve hutbe vardır (Nevevî, el-Mecmû’, V, 74; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 338-339; Cezîrî, el-Mezâhibü’l-erbe‘a, I, 325).

YAĞMUR DUASI ÖRNEKLERİ

"Elhamdü lillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmid-din. Le ilahe illallahu yef'alü me yurid. Allahümme entellahu la ilahe ille entel ganiyyün ve nahnül fugarau enzil aleynel ğayse vec'al me enzelte lene guvveten ve beleğan ilehin."

"Allahümmel Eskina ğaysen muğisen henien merien ğadekan mücellilen şeyhan ammen tabekan. Allahümme! Eskine'l ğayse ve tec'alna mine'l kanitin. Allahümme! İnne bil biladi vel ibadi vel hakkı minel levai vaddanki mala neşku illa ileyk. Allahümme! Enbit lena ezzer'a ve edirre lenaddar'a ve eskina min berekatis sema ve enbit lena min berekatil arz. Allahümme! İnna nestağfirüke inneke künte ğaffaren fe erseles semae Aleyna midraran."

Yağmur duası meali, " Ya Rab! Bize yararlı bol, her tarafa akan, her tarafı sulayan genel bir yağmur ihsan et. Ya Rab! Bize yağmurla su ver. Bizleri ümitlerini kesmiş olan kimselerden eyleme. Kullarda, bölgelerde ve yaratılmış şeylerde öyle darlık vardır ki, senden başkasına sunamayız. Ya Rab! Bizim için ekinleri bitir, memeleri sütle doldur, bize göğün bereketinin içinden su ver, bize yeryüzünün bereketinden yetiştir. Ey Rabbimiz! Biz senden mağfiret istiyoruz. Şüphesiz sen çok mağfiret edensin. Bize gökten bol yağmur yağdır."