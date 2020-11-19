Yağışlar yarı yarıya düştü: Karadeniz Bölgesi'nde kuraklık tehlikesi

Karadeniz Bölgesi'nde son aylarda azalan yağışlar, kuraklık tehlikesini de beraberinde getirdi. Bölgedeki baraj ve göllerde su seviyeleri düştü, içme suyu kaynakları azaldı.

DHA'da yer alan habere göre, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, bölgede bir önceki yılın aynı dönemine göre yağış miktarı yüzde 50 oranında azaldı. Küresel iklim değişikliği ile yağış rejimi düzensizliğinin arttığı bölgede uzmanlar, orman arazilerinin azalması ile gelecekte ciddi kuraklık tehlikesi yaşanacağı uyarılarında bulunuyor.

DERELERDE ÖLÇÜM YAPILDI

Karadeniz Bölgesi'nde, TÜBİTAK destekli Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nusret Karakaya'nın yürütücülüğündeki proje ile Türkiye'deki akarsular incelenmeye alındı.

Artvin Çoruh Üniversitesi ve Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden bilim insanları proje kapsamında, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Fırtına deresinde ölçümler yaptı. Uzmanlar, dere ve akarsuların debisinde önceki yıla göre düşüş yaşandığını belirledi.