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  • Yağcıoğlu Sitesi'nin müteahhidi kendini böyle savundu: Bu dönemin teknolojisi o zaman yoktu
12 Kasım 2020 Perşembe 13:58 | Son Güncelleme:

Yağcıoğlu Sitesi'nin müteahhidi kendini böyle savundu: Bu dönemin teknolojisi o zaman yoktu

Yağcıoğlu Sitesi'nin müteahhidi kendini böyle savundu: Bu dönemin teknolojisi o zaman yoktu
DHA

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki yıkıcı depremin ardından yıkılan Yağcıoğlu Sitesi'nin müteahhidi Şerafettin Ağar'ın ifadesinde, "Biz binaları dönemin şartlarına göre yaptık. Bu dönemin teknolojisi o zaman yoktu." dediği ortaya çıktı.

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki yıkıcı depremin ardından yıkılan Yağcıoğlu Sitesi'nin müteahhidi Şerafettin Ağar'ın ifadesinde, "Biz binaları dönemin şartlarına göre yaptık. Bu dönemin teknolojisi o zaman yoktu." dediği ortaya çıktı.

DHA'da yer alan haberde Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında 30 Ekim Cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 115 kişi hayatını kaybetti. 17 binanın yıkıldığı depremde çok sayıda binada da ağır hasar meydana geldi. Depremin ardından yıkılan binaların müteahhit ve fenni mesulleri olan 9 kişi gözaltına alındı, 7'si tutuklandı.

"BU DÖNEMİN TEKNOLOJİSİ O ZAMAN YOKTU"

Tutuklananlar arasında yer alan, bir bloğu yıkılarak 8 kişinin ölümüne neden olan Yağcıoğlu Sitesi'nin müteahhidi Şerafettin Ağar'ın sorgusunda binanın yıkılmasından sorumlu olmadığını söylediği öğrenildi. İfadesinde 2005 yılına kadar yaklaşık 40 yıl müteahhitlik yaptığını ve Bornova'da 251 bina inşa ettiğini anlatan Ağar şunları söyledi:

 "Biz binaları dönemin şartlarına göre yaptık. Bu dönemin teknolojisi o zaman yoktu. Bugüne kadar 251 bina yaptım ve hiçbirine bir şey olmadı. Yağcıoğlu'nun da bir bloğu yıkılmadı. Kolonlarla oynama yapanlar suçlu. Ben kendi kalfama iş karşılığında o siteden daire verdim. Eğer bina kötü olsaydı kabul eder miydi?"
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