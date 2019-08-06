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  3. Yabancı plakalı araçtan çıkanlar şoke etti!

Yabancı plakalı araçtan çıkanlar şoke etti!

Yabancı plakalı araçtan çıkanlar şoke etti!

Erzincan’da, Almanya plakalı bir araçta 42 kilo 500 gram eroin bulundu.

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, şüphe üzerine emniyet ekipleri Alman ve Yunan vatandaşlığı bulunan T.N. (34) idaresindeki Almanya plakalı aracı durdurdu. 

Araçta narkotik dedektör köpeği "Odin"in de katıldığı arama sonucu bagaj kısmına zulalanmış 92 paket halinde 42 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. 

Olayla ilgili gözaltına alınan T.N. emniyetteki işlemleri ve sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

(AA)

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