Yabancı plakalı araçların yurtta kalma süresi yıl sonuna kadar uzatıldı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan; yurtdışında yaşayan vatandaşların pandemi nedeniyle yabancı plakalı araçlarını ülkeden çıkaramadıklarını belirterek, araçların yurtta kalma sürelerinin uzatıldığını duyurdu.

AA'da yer alan habere göre, Bakan Pekcan araç izin sürelerinin gümrük idaresine başvuruya gerek olmaksızın yıl sonuna kadar uzatıldığını ifade etti. Bakan Pekcan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, yıl sonu itibarıyla süresi biten taşıtlar için 31 Aralık 2020 tarihinden önce yapılacak bireysel başvuruların, gümrük müdürlüklerince değerlendirilerek uygun görülmesi halinde süre uzatımı yapılacağını da şu sözlerle belirtti:

"Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın pandemi nedeniyle yabancı plakalı araçlarını yurt dışına çıkaramamalarından kaynaklı mağduriyetlerin önüne geçmek için kişisel kullanıma mahsus araçların izin süresi, gümrük idaresine başvuruya gerek olmaksızın yılsonuna kadar uzatıldı. Yılsonu itibarıyla süresi biten taşıtlar için 31.12.2020 tarihinden önce yapılacak bireysel başvurular, gümrük müdürlüklerimizce değerlendirilerek uygun görülmesi halinde süre uzatımı yapılacak."