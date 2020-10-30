  • $8,3428
  • 9,7451
  • 502.442
  • 1108.84
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • Yabancı plakalı araçların yurtta kalma süresi yıl sonuna kadar uzatıldı
30 Ekim 2020 Cuma 12:21 | Son Güncelleme:

Yabancı plakalı araçların yurtta kalma süresi yıl sonuna kadar uzatıldı

Yabancı plakalı araçların yurtta kalma süresi yıl sonuna kadar uzatıldı

Ticaret Bakanı Pekcan, yabancı plakalı araçların yurtta kalma sürelerinin uzatıldığını açıkladı. Yurtdışında yaşayan ve pandemi nedeniyle ülkeden çıkış yapamayan vatandaşların araç izin süreleri yıl sonuna kadar uzatıldı.

Yabancı plakalı araçların yurtta kalma süresi yıl sonuna kadar uzatıldı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan; yurtdışında yaşayan vatandaşların pandemi nedeniyle yabancı plakalı araçlarını ülkeden çıkaramadıklarını belirterek, araçların yurtta kalma sürelerinin uzatıldığını duyurdu.

AA'da yer alan habere göre,  Bakan Pekcan araç izin sürelerinin gümrük idaresine başvuruya gerek olmaksızın yıl sonuna kadar uzatıldığını ifade etti. Bakan Pekcan, sosyal medya  hesabından paylaştığı mesajında, yıl sonu itibarıyla süresi biten taşıtlar için 31 Aralık 2020 tarihinden önce yapılacak bireysel başvuruların, gümrük müdürlüklerince değerlendirilerek uygun görülmesi halinde süre uzatımı yapılacağını da şu sözlerle belirtti:

"Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın pandemi nedeniyle yabancı plakalı araçlarını yurt dışına çıkaramamalarından kaynaklı mağduriyetlerin önüne geçmek için kişisel kullanıma mahsus araçların izin süresi, gümrük idaresine başvuruya gerek olmaksızın yılsonuna kadar uzatıldı. Yılsonu itibarıyla süresi biten taşıtlar için 31.12.2020 tarihinden önce yapılacak bireysel başvurular, gümrük müdürlüklerimizce değerlendirilerek uygun görülmesi halinde süre uzatımı yapılacak."
<p>AA'nın Azerbaycan Savunma Bakanlığı'na dayandırdığı habere göre, çatışmaların, ağırlıklı olarak c

Berde'yi hedef alan Smerç roketatar sistemi imha edildi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Düzce'de ağlara takılan 15 kilogramlık levrek şaşırttı

Cumhuriyetin 97. yıldönümüne özel Akdeniz'de 97 dalgıçla su altı ışık gösterisi

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.