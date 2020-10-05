05 Ekim 2020 Pazartesi 00:47 | Son Güncelleme:
Yaban hayvanları doğaya bırakıldı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle tedavileri tamamlanan ve biyolojik çeşitliliği desteklemek amacıyla üretimi yapılan keklik, sülün, şahin, doğan, çakal, sincap gibi yaban hayvanlarını Çamlıdere Çamkoru Tabiat Parkı'nda doğaya bıraktı.
Pakdemirli, “2012’den bugüne kadar 30 bin civarı hayvan tedavi ve rehabilite edilerek doğaya bırakıldı. 2019-2020 kış sezonunda yaban hayatını korumak ve çetin şartlarda yeterli besin maddesi bulamayan hayvanlar için doğaya 554 ton yem bıraktık” dedi.