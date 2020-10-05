Yaban hayvanları doğaya bırakıldı

Pakdemirli, “2012’den bugüne kadar 30 bin civarı hayvan tedavi ve rehabilite edilerek doğaya bırakıldı. 2019-2020 kış sezonunda yaban hayatını korumak ve çetin şartlarda yeterli besin maddesi bulamayan hayvanlar için doğaya 554 ton yem bıraktık” dedi.