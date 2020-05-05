'Ya tekzip et ya biz yokuz'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İBB’yle ortak hayata geçirilen Deneyap Teknoloji Atölyeleri projesi üzerinden T3 Vakfı’nı hedef aldı. Ağbaba, belediyenin vakfa 41 trilyon destek sağladığı iddiasında bulundu. İftiraya, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar’dan sert tepki geldi.

NİYE HÂLÂ AÇIK?



Bağış ve tahsis iddialarını yalanlayan Bayraktar, “Asla ahlaksız iftiralara göz yummayacağız. Kimseden bir kuruş bağış, bir metrekare yer devir veya tahsis almadık. Bilakis ortak hizmetlere emek ve maddi destek verdik, vermeye devam ediyoruz. İBB’de 11 aydır partinizin belediye başkanı var, Deneyap’lar halen İBB’nin 11 kültür merkezinde açık. Bize aktarılan tek kuruş varsa, hukuksuzluk varsa neden hala kapatmadınız? İBB neden bu hizmetlerin reklamını her mecrada yapmaya devam ediyor” dedi. Bayraktar, İBB Başkanı İmamoğlu’na da şu çağrıyı yaptı: “Sayın Ekrem İmamoğlu bu şahsın ahlaksız iftiralarını tekzip etmeyecekseniz biz T3 Vakfı olarak iş birliği protokolünü tek taraflı feshedeceğiz. Ücretsiz mekan sağlamaya hazır binlerce gönüllümüz var…”

İBB: VAKFA ÖDEME YAPILMADI



Selçuk Bayraktar, daha öncede dava konusu haline gelen iddialarla ilgili İBB’nin mahkemeye gönderdiği protokolü de paylaştı. İBB Hukuk Müşavarliği tarafından hazırlanan belgede, belediyenin vakfa herhangi bir ödeme yapmadığı ve herhangi bir taahhütte bulunmadığı ifade ediliyor.

İFTİRADA ISRAR ETTİ AMA…



Bayraktar’ın belgeli restinin ardından Veli Ağbaba, “Nakit aldınız demedik” diyerek iftirasında ısrar etti. Bayraktar, sosyal medyadan bir cevap daha verdi: “Resimlerini attığın yerler T3 Vakfı’na ait değil, İBB’ye ait yerler. O rakamlar da yalan, T3 Vakfı’na destek verildiği de yalan.”