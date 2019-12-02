'Ya çocuğumu alacağım ya burada öleceğim'

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, partinin il binası önünde 3 Eylül’de başlattığı oturma eylemi 91’inci gününe girdi. Ağrı’dan 5 yıl önce dağa kaçırılan kızı Hayal için Diyarbakır’a gelerek kucağında 1,5 yaşındaki çocuğuyla eylem yapan Süheyla Demir, “Yağmur yağıyor ama yine de buradayız. Bu haklı davamızdan vazgeçmiyoruz çünkü biz sadece evlatlarımızı istiyoruz. 3 aydır buradayız ama HDP’den hiçkimseyi yanımızda görmedik. Bize açıklama yapmadılar tam tersine arkalarını dönüp gittiler. Bizim çocuklarımızı siz dağa çıkarttınız siz geri getireceksiniz” ifadelerini kullandı.

ARTIK YETER, BIRAKIN

5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Müslüm’e kavuşmak ümidiyle oturma eylemi yapan Songül Altıntaş, çocuğunu kurtarmak için 5 yıldır mücadele verdiğini söyledi. Altıntaş, “Yeter artık bırakın çocuğumu” diye konuştu.