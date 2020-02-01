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  3. Wuhan'daki Türkler tahliye ediliyor! Karantina hastanesi belli oldu

Wuhan'daki Türkler tahliye ediliyor! Karantina hastanesi belli oldu

Wuhan'daki Türkler tahliye ediliyor! Karantina hastanesi belli oldu

Tahliye uçağıyla Çin'in Vuhan kentinden getirilecek 42 yolcu ve mürettebatın 14 gün kontrol altında tutulacakları hastanenin Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi olduğu öğrenildi.MSB:"Uçağımız, Moğolistan’ın başkenti Ulanbatur’da gerçekleştirdiği yakıt ikmalinin ardından Etimesgut/Ankara için kalkış yaptı. "

Çin'de yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle Vuhan şehrindeki Türk vatandaşları, Türkiye'den gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) kargo uçağı ile tahliye edilmeye başlandı. Uçağa binerken kontrol edilen hiçbir vatandaşta Corona virüsü belirtisi olmadığı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyuruldu.

14 GÜN KARANTİNA ALTINA ALINACAKLAR

34 Türk vatandaşı ile 7 Azeri, 7 Gürcü ve 1 Arnavut vatandaşını Türkiye’ye getirecek. Türkiye’ye geldikten sonra Ankara’da 14 gün karantinada tutulacak Türk vatandaşlarının hangi hastanede tedavi göreveği merak konusuydu. O hastanenin ismi açıklandı. Vuhan'dan getirilen Türkler, Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınacak.


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