Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,691
  • 6,2588
  • 276.634
  • 102562
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. WSJ: Türkiye bölgeye girecek, ABD güçlerinin çekilmekten başka şansı yok

WSJ: Türkiye bölgeye girecek, ABD güçlerinin çekilmekten başka şansı yok

WSJ: Türkiye bölgeye girecek, ABD güçlerinin çekilmekten başka şansı yok

ABD’li yetkililerin, Türkiye’nin Fırat’ın doğusunda yer alan PKK/YPG işgalindeki bölgeye gireceğine ilişkin endişeleri artıyor. ABD basınının son dakika olarak duyurduğu haberde, “TSK ile YPG/SDG arasında bir çatışma çıkması, ABD’nin Suriye’den çekilmesini hızlandırır.” ifadelerine yer verildi.

TM Dijital Haber Merkezi

ABD’li yetkililer, Türkiye’nin Fırat’ın doğusundaki PKK/YPG işgali altında bulunan bölgeye yönelik operasyonunun kapıda olduğunu söyledi.

Wall Street Journal gazetesinin son dakika olarak duyurduğu haberde, Türkiye’nin Suriye sınırına yaptığı zırhlı araç sevkiyatına değinerek, “Operasyonun başlama ihtimali yüksek. Türkiye büyük ihtimalle içeriye küçük bir kara kuvveti sokacaktır.” satırlarına yer verdi.

ABD askerî güçleri için “çekilmekten başka çare olmadığının” yazıldığı haberde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü PKK/YPG ile çatışmaya girmesinin, ABD’nin Suriye’den çekilme operasyonunu hızlandıracağı aktarıldı.

ABD’li yetkililerin “bir NATO müttefiki ile karşı karşıya gelmek istemediklerinin” ifade edildiği haberde, özellikle Türkiye’nin operasyona başlamadan önce geç haber vermesinden endişe edildiği aktarıldı.

“TÜRKİYE’NİN BAŞKA ÇARESİ KALMAMIŞTIR”

TBMM’nin yeni yasama yılı açılış resepsiyonunda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Fırat’ın doğusunda arzu ettiğimiz neticelere ulaşamadık. Türkiye’nin kendi yolunda devam etmekten başka çaresi kalmamıştır.” demişti.

Türkiye’nin kendi güvenliğini ve kardeşlerinin geleceğini “bölgede hesabı olan güçlerin keyfine terk etmeyeceğini” vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetmişti:

“Birlikte çalışma imkânlarını sonuna kadar zorlarız. Bu mümkün değilse kendi yolumuzu açmaya zorlarız. TBMM’nin tüm vekilleri ve gruplarıyla bu süreçte güvenlik güçlerimizin yanında yer alacağına inanıyorum.”

“İŞİN SONUCA GİTMESİ LAZIM”

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ise, Fırat’ın doğusundaki terör yuvalarına yönelik operasyona ilişkin olarak, “Silahlı kuvvetlerimiz her şeyiyle, her yönden, her bakımdan hazır. Arkadaşlarımızın morali, motivasyonu yüksek.” demişti.

Akar, sözlerini şöyle sürdürmüştü:

“Orada bir dram, trajedi var. İnsanlar rahat ve huzur içinde, güven içinde evlerine, topraklarına dönsünler. Bunu yapabilmek için ne lazım? Oradaki teröristlerin çıkması ve oradaki tahkimatın tahribi lazım. İşin hızlanması lazım, sonuca gitmesi lazım, vakit kaybediyoruz. Vakit kaybetmememiz lazım.”

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Şeyma Subaşı'dan ikinci çocuk müjdesi
Görenler tanıyamadı! Buse Varol'un inanılmaz değişimi...
Timuçin Esen, Dr.House karakteriyle dönüyor
Demet Özdemir, Can Yaman defterini tamamen kapattı
Miss Turkey 2019 birincisi Simay Rasimoğlu oldu!
<p>Doğu Karadeniz Bölgesi´nde, asırlardır gelenek olarak yaşatılan yaylacılık, mayıs ayı ortalarında

Yaylacılar Dönüş Yolunda

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Yeşilçam'ın yıldızıydı... Pazarda bere satarken görenler gözlerine inanamadı!

Van'da 331 kilo uyuşturucu ele geçirildi