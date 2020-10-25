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  • Wilders'ın Başkan Erdoğan'ı hedef alan çirkin paylaşımına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sert tepki: Ahlaksız
25 Ekim 2020 Pazar 10:24 | Son Güncelleme:

Wilders'ın Başkan Erdoğan'ı hedef alan çirkin paylaşımına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sert tepki: Ahlaksız

Wilders'ın Başkan Erdoğan'ı hedef alan çirkin paylaşımına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sert tepki: Ahlaksız
AA

AK Parti Sözcüsü Çelik, Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisinin Başkanı Geert Wilders'ın, Başkan Erdoğan hakkındaki paylaşımına tepki gösterdi. Sözcü Çelik, "Bu insanlık düşmanı faşistlerin Cumhurbaşkanımıza saldırmasından gurur duyuyoruz çünkü bunlar insanlık adına mücadele eden herkese düşmandırlar. Bunların övdüklerinden olmak utançların en büyüğüdür." şeklinde konuştu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisinin Başkanı Geert Wilders'ın paylaşımına ilişkin, "Bu insanlık düşmanı faşistlerin Cumhurbaşkanımıza saldırmasından gurur duyuyoruz çünkü bunlar insanlık adına mücadele eden herkese düşmandırlar. Bunların övdüklerinden olmak utançların en büyüğüdür." ifadelerini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisinin Başkanı Wilders'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan karikatür paylaşımına tepki gösterdi.

Paylaşımında "#TerroristGeertWilders" etiketini kullanan Çelik, "Ahlaksız, insanlık düşmanı ve faşist @geertwilderspvv. Bu ahlaksız faşistlerle mücadele etmek insanlık görevidir. Bunlar ne diyorsa insanlık tam zıddındadır." ifadelerine yer verdi.

Çelik, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımıza saldırmalarının tek sebebi, Cumhurbaşkanımızın insanlık adına tavizsiz şekilde mazlumların yanında yer almasıdır. Bu insanlık düşmanı faşistlerin Cumhurbaşkanımıza saldırmasından gurur duyuyoruz çünkü bunlar insanlık adına mücadele eden herkese düşmandırlar. Bunların övdüklerinden olmak utançların en büyüğüdür.

#GeertWilders gibi faşistler Cumhurbaşkanımıza saldırırken niyetleri Suriye'de, Libya'da mazlumların kanını dökmektir ve Avrupa'da Hitler'in Yahudilere yaptığı zalimliği Müslümanlara yapmaktır. Cumhurbaşkanımız işte bu faşizme geçit vermiyor. Bu faşistlerle mücadele edeceğiz. Bu mücadeleyi insanlık adına yükselteceğiz. Cumhurbaşkanımızın bu faşistlere geçit vermeyen mücadelesi, insanlık düşmanlarıyla mücadeledir."

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