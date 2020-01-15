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Wikipedia Türkiye'de erişime açılıyor

Wikipedia Türkiye'de erişime açılıyor

Wikipedia erişime açılıyor. Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararı açıkladı. Karar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) ulaşınca Wikipedia'ya erişim sağlanacak.

Anayasa mahkemesi'nin, Wikipedia'nın erişime kapatılmasını hak ihlali sayan kararının gerekçesi, Resmi Gazetede yayımlandı.

Böylece Wikipedia'nın yeniden erişime açılması için süreç başladı.

Anayasa mahkemesi, oy çokluğu ve 6 üyenin karşı oy yazısıyla alınan kararı Ankara 1. Sulh ceza mahkemesine de gönderdi.

Mahkemenin kararı bilgi teknolojileri ve iletişim kurumuna iletmesiyle birlikte Wikipedia erişime açılacak.

Wikipedia 29 Nisan 2017'de erişime kapatılmıştı.

Anayasa mahkemesi, kararın gerekçesinde, Wikipedia'nın kapatılmasının demokratik toplum düzeninin gereklerine uymadığını vurguladı.

Wikipedia'nın kapatılmasını haklı gösteren vahim nitelikte bir içerik olmadığı belirtildi.

"TÜRKİYE'Yİ ÖZLEDİK" KAMPANYASI BAŞLATMIŞTI

Wikipedia geçtiğimiz dönemde Facebook sayfası üzerinden #WeMissTurkey (Türkiye'yi özledik) hasthag'iyle bir kampanya başlatmıştı.


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