Wikipedia nedir, neden kapandı? Wikipedia (Vikipedi) bugün açılıyor mu?

Wikipedia nedir, neden kapandı? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dünyanın en çok ziyaret edilen beşinci internet sitesi olan Wikipedia 29 Nisan 2017'de erişime kapatılmıştı. Wikipedia ile ilgili gerekçeli karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından, yerel mahkemenin erişim engelini kaldırma kararının BTK'ya iletilmesiyle Wikipedia'ya erişim sağlanacak. Wikipedia nedir, neden kapandı? sorusunun yanıtı haberimizde..

WİKİPEDİA BUGÜN AÇILIYOR MU?

Anayasa mahkemesi'nin, Wikipedia'nın erişime kapatılmasını hak ihlali sayan kararının gerekçesi, Resmi Gazetede yayımlandı.

Böylece Wikipedia'nın yeniden erişime açılması için süreç başladı.

Anayasa mahkemesi, oy çokluğu ve 6 üyenin karşı oy yazısıyla alınan kararı Ankara 1. Sulh ceza mahkemesine de gönderdi.

Mahkemenin kararı bilgi teknolojileri ve iletişim kurumuna iletmesiyle birlikte Wikipedia erişime açılacak.

Wikipedia 29 Nisan 2017'de erişime kapatılmıştı.

Anayasa mahkemesi, kararın gerekçesinde, Wikipedia'nın kapatılmasının demokratik toplum düzeninin gereklerine uymadığını vurguladı.

Wikipedia'nın kapatılmasını haklı gösteren vahim nitelikte bir içerik olmadığı belirtildi.

WİKİPEDİA NEDİR?

Kullanıcıları tarafından ortaklaşa bir şekilde içeriklerin hazırlandığı, her dilde yayın yapan ücretsiz bir ansiklopedi ağıdır. Sürekli eklemeler ve değişiklikler yapıldığı için hiçbir zaman tamamlanmayacağı varsayılmaktadır. Kurucusu ise Amerikalı internet girişimcisi Jimmy Wales'dir

WİKİPEDİA NEDEN YASAKLANDI?

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan bilgilere göre, sitenin Türkiye'yi DAEŞ terör örgütüyle aynı zeminde gösteren içerikleri kaldırmaması, hatta koruma altına alması nedeniyle engellendi. Türkiye'nin Vikipedi'den dört talepte bulunduğu ancak Amerika merkezli kuruluşun bunlara yanıt vermemesi üzerine erişim engeli konulduğu söylendi. Türkiye, Wikipedia'dan ülke içerisinde temsilcilik açması, uluslararası hukuka uygun davranması, mahkeme kararlarını uygulamaları ve Türkiye'ye yapılan karartma operasyonlarının bir parçası olmamasını talep etti. Dört talebin yerine getirilmesi ve içeriklerin kaldırılması durumunda sitenin yeniden erişime açılacağı belirtildi.

Türkiye'nin talep ettiği dört maddenin yerine getirilmesi ile Wikipedia'ya konulan erişim engelinin kaldırılacağı belirtildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun “Site Bilgileri Sorgu Sayfası” üzerinden sorgulandığında ise şu açıklama çıkıyor:

"5651 sayılı Kanun uyarınca yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda bu İnternet sitesi (wikipedia.org) hakkındaki Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 'nın 29/04/2017 tarih ve 490.05.01.2017.-182198 sayılı kararına istinaden Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından İDARİ TEDBİR uygulanmaktadır. (After technical analysis and legal consideration based on the Law Nr. 5651, ADMINISTRATION MEASURE has been taken for this website (wikipedia.org) according to Decision Nr. 490.05.01.2017.-182198 dated 29/04/2017 implemented by Information and Communication Technologies Authority.)"

Bu açıklama siteye mahkeme kararı olmaksızın “idari tedbir” uygulandığını ortaya konulduğunu gösteriyor.