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10 Aralık 2020 Perşembe 20:05 | Son Güncelleme:

WhatsApp'tan gelen mesaja dikkat: Emniyetten uyarı geldi

WhatsApp'tan gelen mesaja dikkat: Emniyetten uyarı geldi
AA

Emniyet Genel Müdürlüğünün eğitim ve farkındalık programı SİBERAY'dan, "WhatsApp yoluyla doğrulama" yöntemiyle yapılan sosyal medya dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı.

SİBERAY, "WhatsApp yoluyla doğrulama" yöntemiyle yapılan sosyal medya dolandırıcılığına karşı uyardı.

AA'da yer alan habere göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının internet kullanan vatandaşları bilgilendirmek ve internetin zararlarından korumak amacıyla oluşturduğu eğitim ve farkındalık programı SİBERAY'ın sosyal medya hesabından örnek dolandırıcılık yazışmasına ait bir fotoğraf paylaşılarak yapılan uyarıda, şunlar kaydedildi:

"Hiçbir sosyal medya platformu, sizden WhatsApp yoluyla doğrulama istemez. Görselde de göründüğü gibi, sosyal medya dolandırıcılarına itibar etmeyiniz."

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