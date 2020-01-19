Whatsapp resim gitmiyor! Whatsapp çöktü mü? Whatsapp sorun mu var? İşte yanıtı..

Whatsapp uygulamasında resim göndermede sorun yaşanıyor. Kullanıcılar arama motorlarında "Whatsapp çöktü mü? Whatsapp sorun mu var?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Whatsapp'ta global çapta bir sorunda yaşanıyor. Türkiye dahil Avrupa'da ağırlıklı olarak erişime sorunu yaşanıyor. Whatsapp sorunun ne olduğu ve kadar süreceği bilinmiyor. Detaylar haberimizde...

WHATSAPP FOTOĞRAF GÖNDERME SORUNU

Whatsapp üzerinden, fotoğraf, video ve ses kaydı gönderilmediğini fark eden vatandaşlar, sosyal medyadan 'Whatsapp çöktü' paylaşımlarında bulunuyor. Kullanıcılar "Whatsapp fotoğraf gönderemiyorum, Whatsapp fotoğraf gitmiyor." şikayetiyle sorunun ne olduğunu arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor.

WHATSAPP SORUNU NE ZAMAN BİTECEK?

Whatsapp'ta global çapta bir sorunda yaşanıyor. Türkiye dahil Avrupa'da ağırlıklı olarak erişime sorunu yaşanıyor. Whatsapp uygulamasında yaklaşık 1 saate yakın süredir yaşanan fotoğraf sorunu çözülmeye başlandı. Kullanıcıların gönderdikleri fotoğrafların üzerine tekrar tıklamaları halinde fotoğraflar karşı taraftaki kullanıcılara iletiliyor.

WHATSAPP TWİTTER YORUMLARI

Twitter'da #WhatsApp #çöktü hashtagleri ile yazılan yorumlar şu şekilde:

@alimranbali

Anlık fotoğraf video vb. gönderim yapılmıyor. Yine problem var anlaşılan.

#WhatsApp #çöktü

WhatsApp'ınızın ve telefonunuzun ayarlarıyla oynamayın

WP'ta Arıza var

#Whatsapp #çöktü

@cokyaziksana

@WhatsApp fotoğraf ve videolar gönderilemiyor #WhatsApp #çöktü ?

@Turanel77357369

WhatsApp mi #çöktü