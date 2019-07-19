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  3. WhatsApp numara engelleme nasıl yapılır, nasıl kaldırılır? İşte WhatsApp engelleme yolları

WhatsApp numara engelleme nasıl yapılır, nasıl kaldırılır? İşte WhatsApp engelleme yolları

WhatsApp numara engelleme nasıl yapılır, nasıl kaldırılır" İşte WhatsApp engelleme yolları

WhatsApp numara engelleme nasıl yapılır ? sorusu birçok kişi tarafından araştırılıyor. Whatsapp her geçen gün kullanıcı sayısını arttırmaya devam ediyor. Global olarak anlık mesajlaşma, resim yollama, video paylaşma , görüntülü arama gibi birçok multimedya özelliğini içinde barındırıyor. Kişi engelleme seçeneği, istenmeyen bir numara yada olumsuz durumlarda oldukça tercih ediliyor. Kişi engellendiğinde karşı tarafa bir bildirim gitmez. İşte merak edilenler...

WhatsApp numara engelleme nasıl yapılır, nasıl kaldırılır?  soruları oldukça merak ediliyor. Her sosyal medya platformunda olduğu gibi WhatsApp uygulamasında da görüşmek veya konuşmak istemediğimiz  arkadaşlarınız karşınıza çıkabilir. WhatsApp kullanıcılarına sizin için bu kişileri engelleme  özelliği sunuyor. İşte WhatsApp'ta numara engellemenin ve engel kaldırmanın detayları...

WHATSAPP NUMARA ENGELLEME NASIL YAPILIR, NASIL KALDIRILIR? 

TELEFONUNUZDA KAYITLI OLAN KİŞİYİ ENGELLEMEK İÇİN;

WhatsApp'ı açın.

Ayarlar > Hesap > Gizlilik > Engellenenler adımlarını izleyin, sonra Yeni Ekle…'ye dokunun.

Engellemek istediğiniz kişiyi listeden seçin.

TELEFONUNUZDA KAYITLI OLMAYAN BİR KİŞİYİ ENGELLEMEK İÇİN;

Bu kişiyle olan sohbeti açın.

Engelle'ye dokunun.

Eğer bu bir istenmeyen (spam) mesajıysa, ayrıca Spam Bildir seçeneğiniz de vardır. O zaman Rapor et ve Engelle'ye dokunun.

BİR KİŞİNİN ENGELİNİ KALDIRMAK İÇİN;

WhatsApp'ı açın.

Ayarlar > Hesap > Gizlilik > Engellenenler'e dokunun.

Engelini kaldırmak istediğiniz kişinin ismine dokunup parmağınızı sola kaydırın ve Engelleme'ye dokunun.

WHATSAPP'TA ENGELLENDİĞİNİ NASIL ANLARSIN?

WhatsApp'ta biri sizi engellediğinde ya da siz birini engellediğinizde engellenene tarafa hiçbir bildirim yapılmaz. WhatsApp'ta engellenip engellenmediğini anlamak için bazı ipuçlarını takip etmelisin. Peki WhatsApp'ta engellendiğini nasıl öğrenirsin? İşte yanıtı…

-Sohbet kısmında kişinin son görülme saatini göremiyorsanız ya çevrimiçi özelliğini kapatmıştır ya da sizi engellemiştir.

-Eğer profil fotoğrafını göremiyorsanız ya fotoğraf kullanmıyordur ya da sizi engellemiştir.

-Mesaj gönderdiğinizde mavi tik görünmüyorsa ya son görülme yani mavi tik özelliği kapalıdır ya da sizi engellemiştir.

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