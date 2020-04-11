WhatsApp'a yasak mı geliyor? WhatsApp grupları yasaklanacak mı? İşte yanıtı!

WhatsApp grupları yasaklanacak mı? sorusu gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Sosyal medyada ortaya çıkan WhatsApp'a yasak geleceğine yönelik iddialar konusunda aramalar yoğun bir şekilde gerçekleştiriliyor. WhatsApp grupları ile ilgili beklenen açıklama geldi. Yanıtı haberimizde..



WHATSAPP GRUPLARI YASAKLANACAK MI?



Söz konusu iddianın yalan olduğu kısa sürede ortaya çıktı. AK Parti Milletvekili ve AB Bakan Yardımcısı Ali Şahin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "WhatsApp grupları ile ilgili TBMM'de kanuni düzenleme gibi dolaşan asılsız bir haber ve ses kaydı var. TBMM'de pazartesiye kadar görüşeceğimiz yasa tasarısı içinde böyle bir kanun maddesi olmadığı gibi görüşülen yasa İnfaz Yasasıdır. İtibar edilmemeli!" ifadelerini kullandı.