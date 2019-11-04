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  3. WhatsApp grubunda çirkin paylaşımlarda bulunan doktor açığa alındı

WhatsApp grubunda çirkin paylaşımlarda bulunan doktor açığa alındı

WhatsApp grubunda çirkin paylaşımlarda bulunan doktor açığa alındı

Samsun'un Bafra ilçesinde, iş arkadaşlarıyla kullandığı WhatsApp grubunda İslami değerlere haraket içeren paylaşımlar yaptığı iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulunulan doktor, görevden uzaklaştırıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde, WhatsApp grubunda İslami değerlere haraket içeren paylaşımlar yaptığı iddia edilen doktor açığa alındı.

Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, İlçe Devlet Hastanesinde görevli doktorların bulunduğu WhatsApp grubunda İslami değerlere hakaret ettiği öne sürülen doktor Ş.O'nun, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldığını belirtti.

Söz konusu paylaşımı kınamak için bugün Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, AK Parti Bafra İlçe Başkanı İbrahim Semiz, CHP İlçe Başkanı Vahit Perçin, MHP Bafra İlçe Başkanı Barbaros Turna, İYİ Parti İlçe Başkanı Aydoğan Yılmaz, Saadet Partisi İlçe Başkanı Mustafa Öcal, Bafra Devlet Hastanesi Başhekimi Ahmet Abdurrahman İsmailoğlu ile Diyanet-Sen, Sağlık-Sen, Memur-Sen, Eğitim Bir-Sen temsilcileri, bazı hastane çalışanları ile vatandaşlar Bafra Devlet Hastanesi önünde toplanmış, yapılan açıklamaların ardından grup Bafra Adliyesine geçerek suç duyurusunda bulunmuştu.

(AA)

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