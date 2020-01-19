Whatsapp neden fotoğraf gönderme hatası veriyor?

Whatsapp’ta fotoğraf gönderme konusunda ve ses kaydı atma konularında vatandaşlar sıkıntı yaşıyor. Popüler sosyal medya uygulamaları Instagram ve Facebook'ta da kullanıcıların sorunları sürüyor. Whatsapp, Facebook, Instagram gibi uygulamaların sıkıntı yaşatmasıyla birlikte işte merak edilen detaylar!Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, erişim sorununun global düzeyde olduğunu Türkiye’de de kısmen hissedildiğini bildirerek, “Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi @trcert ekiplerimiz siber olayları ve hizmet sürekliliğini 7/24 takip etmektedir.” ifadesini kullandı.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Whatsapp’ta fotoğraf ve ses kaydı gönderme konusunda kullanıcıların yaşadığı sıkıntı sürüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, erişim sorununun global düzeyde olduğunu Türkiye’de de kısmen hissedildiğini bildirerek, “Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi @trcert ekiplerimiz siber olayları ve hizmet sürekliliğini 7/24 takip etmektedir.” ifadesini kullandı.

Sayan, twitter hesabından sosyal iletişim ağlarında yaşanan sorunlara ilişkin paylaşımda bulundu. Facebook, Instagram ve Whatsapp servislerinde global seviyede sorunlar yaşandığını ve bu durumun kısmen Türkiye’de de hissedildiğini belirten Sayan, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi @trcert ekiplerinin siber olayları ve hizmet sürekliliğini 7/24 takip ettiğini kaydetti.

INSTAGRAM VE FACEBOOK'TA DA SIKINTI SÜRÜYOR

Popüler sosyal medya uygulamaları Instagram ve Facebook'ta da kullanıcıların sorunları sürüyor. Instagram'da özellikle giriş ve akış yenilenme sorunlarının yanı sıra, Facebook'ta da zaman tünelinin yenilenmesinde sorunlar yaşadığı göze çarpıyor. Sorunun dünya çapında olması nedeniyle Facebook konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Facebook’un resmi Twitter hesabından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Facebook ailesinin uygulamalarına erişimde yaşanan sorunların farkındayız. Sorunu mümkün olan en kısa sürede çözmek için çalışıyoruz” denildi.

Açıklamada, "Sorunu mümkün olan en kısa sürede çözmek için çalışmaya odaklandık, ancak sorunun DDoS saldırısı ile ilgili olmadığını doğrulayabiliriz" ifadelerine yer verildi.