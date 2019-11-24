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  3. WhatsApp 400 bin hesabı engelledi

WhatsApp 400 bin hesabı engelledi

WhatsApp 400 bin hesabı engelledi

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp 400 bin hesabı engelledi.

Geçtiğimiz haftalarda Twitter artık siyasi reklam almayarak bu sorunu çözme yoluna gitti. İnternet devi Google ise çözümü siyasi reklamlara karşı yeni ve daha katı kriterler getirmekte buldu. Bu konuda en çok eleştirilen sosyal medya platformu ise kuşkusuz Facebook. Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde bulunan WhatsApp yalan haber ile mücadele için 400 bin hesabı engellediğini açıkladı.

Engadget’te yer alan habere göre, sahte haberler sayesinde hangi adayların fayda gördüğü ya da hangi adayların zarar gördüğü ise şimdilik açıklanmadı.


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