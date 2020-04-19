Waterloo Savaşı günümüzde hangi ülkedeki Waterloo kasabası yakınlarında gerçekleşmiştir? İşte cevabı!
"Waterloo Savaşı günümüzde hangi ülkedeki Waterloo kasabası yakınlarında gerçekleşmiştir?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Yayın hayatına uzun yıllardır başarılı bir şekilde devam eden Kim Milyoner Olmak İster birbirinden zor sorularla izleyici karşısına çıkıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği yarışmanın soruları ise arama motorunda izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte o sorulardan bir tanesi…
"Waterloo Savaşı günümüzde hangi ülkedeki Waterloo kasabası yakınlarında gerçekleşmiştir?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Atv’nin başarılı yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla pazartesi ve cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Yarışmada çıkan soruların cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak edip araştırılıyor. İşte 18 Nisan Cumartesi günü çıkan sorulardan bir tanesi...
WATERLOO SAVAŞI GÜNÜMÜZDE HANGİ ÜLKEDEKİ WATERLOO KASABASI YAKINLARINDA GERÇEKLEŞMİŞTİR?
A: İngiltere
B: İskoçya
C: Belçika
D: Fransa
Doğru cevap: C Belçika