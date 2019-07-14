Washington'da derin endişe hakim: Baskılar tutmadı ya yaptırımlar da tutmazsa?

Ankara’nın Rusya’dan son ana kadar S-400 hava savunma sistemleri almaktan vazgeçeceğini zanneden ABD yönetimi, Türkiye’nin egemen bir devlet olduğunu göstererek füzeleri almasıyla afalladı. Evdeki hesap çarşıya uymadı. ABD, Türkiye’nin geçtiğimiz yıllardaki Patriot taleplerine cevap vermemişti. Ankara ‘S-400’ kararı alınca da dolar, Kongre, NATO ve AB üzerinden baskı ve yaptırım tehditlerini artırdı. Türkiye ise boyun eğmedi; ilk kez bir NATO üyesi ve ABD müttefiki ABD dışında bir ülkeden savunma ürünü satın aldı. Türkiye düşmanları, “ABD blöf yapmıyor, Ankara’ya güvenmiyor” propagandasına başladı. Oysa Patriot verilmemesi ve terör örgütü PKK ile işbirliği yapılmasıyla önce Ankara’nın Washington’a güveni kaybolmuştı; ve S-400’de blöf yapılmadığı kanıtlandı. ABD şimdi ise yaptırımların da işe yaramayacağından endişeli. ABD medyası da Başkan Trump’ın Türkiye’ye yaptırım uygulamama ihtimalini masaya yatırdı. Breaking Defence (BD)sitesi, “Trump Türkiye’yi F-35 programında tutacak mı? Washington Rus S-400’lerinin teslimatı konusunda sessiz” başlıklı bir haber yayımladı.

PENTAGON SUSTU

Milli Savunma Bakanı Akar, önceki gün ABD’li mevkidaşı Mark Esper’i telefonla arayarak “Siz vermediniz, Rusya’dan aldık. Bu tercih değil zorunluluktu. Ancak S-400 almakla stratejik duruşumuz (Batı ittifakı) da değişmedi.” şeklinde uyarı mesajı verdi. Bu mesajın ardından ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), önceki gün akşam saatlerinde yapacağı basın açıklamasını erteledi. Akar ayrıca muhatabına, Patriot teklifi konusundaki değerlendirmelerinin de devam ettiği” mesajını iletti.

TEK YETKİN GÜÇ TSK

Bakan Akar, Suriye’nin kuzeyindeki güvenli bölgeyi oluşturacak tek hazır, yetkin ve uygun gücün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) olduğunu belirttiği görüşmede, Suriye sınırından yapılan yoğun saldırılara karşı Türkiye’nin önlem almak zorunluluğunun bulunduğunu, halkın ve hudutların korunmasının birinci önceliğik olduğunu, sınırların hemen ötesinde güvenli barınak arayan terör örgütlerine izin verilmeyeceğini kaydetti. Görüşmede ayrıca iki ülke arasındaki diyaloğun sürdürülmesi ve Suriye’de güvenli bölge oluşturulması konusu kapsamında önümüzdeki hafta bir ABD heyetinin acilen Ankara’ya gönderilmesi konusunda mutabakata varıldı.

F-35’LER ETKİLENMEZ

Akar, ayrıca Esper’e F-35 savaş uçağı projesinin kendi yolunda ilerlemesi gerektiğini, Türkiye’nin projenin ortağı olduğunu, F-35 ve S-400 sistemlerinin olası etkileşimi konusunda, NATO’nun da dahil olabileceği çalışma grubu önerisinin hâlâ geçerliliğini koruduğunu da aktardı. F-35 konusundaki bütün yükümlülüklerin yerine getirildiğini ifade eden Akar, iki ülke ilişkilerinin zarar görmesinin kimsenin çıkarına hizmet etmeyeceğini vurguladı.

ABD basını: S-400'ler direnişin sembolü oldu!

S-400’lerin sevkıyatıyla birlikte dünya basını gözünü Türkiye’ye çevirdi. The Wall Street Journal’da yayımlanan makalede merkezi Moskova’da olan Strateji ve Teknoloji Analizleri Merkezi Başkanı Ruslan Pukhov’un “S-400 anlaşması Türkiye ve Rusya için Batı hegemonyasına direnişin sembolü olmuştur” sözlerine yer verildi. The Wall Street Journal bunlara ek olarak olayı farklı açılardan da değerlendirdi. Makalede Trump hükümetinin ve Trump’ın S-400 yaptırımları konusunda birbiriyle örtüşmeyen mesajları hatırlatıldı, sürecin net olmadığının altı çizildi.

TESLiM OLMADILAR

Rus Senatör Vladimir Cabarov, “Erdoğan ABD baskısına başarıyla karşı koyulabildiğini gösterdi” ifadelerini kullandı. Kommersant’ta yer alan bir makalede de Batı’nın baskılarına rağmen S-400 füze savunma sistemlerinin sevkıyatının başlaması ile ilgili olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Batı’nın etkisine karşı zafer kazandığı değerlendirmesinde bulunuldu.

Kongre’den tehditler yağmaya devam etti

Beyaz Saray Yönetimi suskunluğunu korurken bazı Kongre üyeleri Washington’a Türkiye’ye F-35 satışının sonlandırılması ve Rusya ile yapılan anlaşmada rol oynayan kişilere yaptırım uygulanması çağrısını yineledi. ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi en üst düzey Demokrat ve Cumhuriyetçi üyeleri Eliot Engel ve Michael McFaul, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok açık bir tercih istendi. Maalesef, yanlış şeyi seçti. Bir NATO müttefikinin, ittifak ve ABD ile yakın işbirliği yerine Rusya'nın yanında durmayı seçmesini anlamak güç” açıklamasını yaptı. ABD Senatosu’nda bir grup da Başkan Trump'a mektup yazarak, S-400 sistemlerinin alımından sonra Türkiye'ye yaptırımların acilen devreye alınmasını ve F-35 programından çıkarılmasını istedi.

KILIÇ: TÜRKiYE ALGINIZ YANLIŞ

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Engel ve McCaul'ün açıklamalrına tepki gösterdi.İki senatörün Türkiye'nin S-400 alımını eleştiren açıklamalarının ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin resmi Twitter hesabından paylaşılmasına da tepki gösteren Kılıç Twitter hesabından, “Türkiye, acil ihtiyaç duyulan hava savunma sistemi için teknik ve ekonomik bir karar almıştır. Bunun stratejik bakış açımızla hiçbir ilgisi yok ve hiçbir şekilde ABD, NATO ya da Rusya arasında yapılan bir seçim değildir. Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi’nin bu konudaki algısı ve yansıttığı tutum yanlış ve yanıltıcıdır” ifadelerini kullandı.