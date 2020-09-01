Washington Post: Türkiye Libya'da savaşın dengesini değiştirmek için asker gönderdi
ABD'de yayın yapan Washington Post gazetesi, Türk ordusunun Osmanlı İmparatorluğundan bu yana ilk kez bölgesel etki alanını bu kadar genişlettiğini savundu. Libya'daki savaşın dengesini değiştirmek için Türkiye'nin bu ülkeye asker gönderdiği ifade edilen yazıda, "Türk askeri Suriye, Irak, Katar, Somali ve Balkanlar'da faaliyet gösteriyor. Aynı zamanda, Akdeniz ve Ege'de devriye atıyor" ifadelerine yer verildi.
Türkiye'nin son yıllardaki bölgesel etki alanını genişletmesi Batı medyasında ses getirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) son yıllarda bölgesel etki alanını genişletmesi birçok ülkeyi rahatsız ederken ABD'de yayın yapan Washington Post gazetesi, Türk ordusunun Osmanlı İmparatorluğundan bu yana ilk kez bölgesel etki alanını bu kadar genişlettiğini savundu.
Yeni Şafak'ın Washington Post gazetesine dayandırdığı haberde, "Türkiye Libya'da savaşın dengesini değiştirmek için asker gönderdi. Aynı zamanda, Akdeniz ve Ege'de devriye atıyor" denildi.
1. DÜNYA SAVAŞINDAN BU YA EN BÜYÜK OPERASYON
Birinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Türkiye'nin en büyük askeri operasyonunu Suriye'de gerçekleştirdiğine dikkat çekildi.
TÜRKİYE ASKERİ ETKİNLİĞİNİ ARTIRIYOR
Türkiye'nin Azerbaycan üzerindeki askeri etkinliğinin de arttığına dikkat çekilen yazıda, "Türkiye'nin bu ülkede bir hava üssüne erişimi var" denildi.