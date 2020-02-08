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  3. 'Vuhan'dan tahliye edilen 61 kişinin sonuçları negatif'

'Vuhan'dan tahliye edilen 61 kişinin sonuçları negatif'

'Vuhan'dan tahliye edilen 61 kişinin sonuçları negatif'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin’in Vuhan kentinden tahliye edilen ve Zekai Tahir Burak Hastanesi’nde takip edilen 61 kişiden alınan ikinci numunelerin de negatif çıktığını belirterek koranavirüs için alınan yeni tedbirleri açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Çin’den her türlü canlı, cansız hayvan, hayvansal ürünler ve yan ürünlerinin ithalatının geçici süreyle durdurulması kararı aldık." dedi.

ÇİNLİYE 14 GÜN İZİN 

Aile Bakanlığı, Çin Büyükelçiliği’ne resmi yazı göndererek Türkiye’ye çalışmaya gelen Çin vatandaşlarının 14 gün süreyle izinli sayılması, belirti ve bulguların takiplerinin yapılması ve bakanlığımızın izniyle çalışmaya başlamaları hususunu bildirdik.” Öte yandan yurt dışından İstanbul Havalimanı’na gelen tüm yolcular, termal kameralarla kontrol edilmeye başlandı. 


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