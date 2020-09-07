Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,4572
  • 8,824
  • 462.575
  • 1092.64
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Vucic'in Trump karşısındaki oturuşuna Rusya sözcüsü Zaharova'dan 'Temel İçgüdü' tavsiyesi
07 Eylül 2020 Pazartesi 09:53 | Son Güncelleme:

Vucic'in Trump karşısındaki oturuşuna Rusya sözcüsü Zaharova'dan 'Temel İçgüdü' tavsiyesi

Vucic'in Trump karşısındaki oturuşuna Rusya sözcüsü Zaharova'dan 'Temel İçgüdü' tavsiyesi

Rus Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova Sırbistan Devlet Başkanı Vucic'in, ABD Başkanı Trump'ın Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında uzak mesafede bir sandalyede oturtulmasını Sharon Stone'un Temel İçgüdü filmi ile eleştirdi. Zaharova, Vucic'in görüntüsünü “Sorguya çekilircesine kendini üstün gören birinin karşısına oturtulduğunuzda tavsiyem ‘Temel İçgüdü' filmindeki pozu almanızdır” diyerek filmden bir kare ile paylaştı. Zaharova'nın paylaşımına Belgrad yönetimden tepki yağdı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic’in ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD Başkanı Donald Trump'ın Oval Ofis’te düzenlediği basın toplantısında, Kosova lideri Avdullah Hoti ile ticaret anlaşma imzalaması Rus Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova ile Sırbistan lideri arasında atışmaya neden oldu. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’in, Trump tarafından uzak mesafede bir sandalyeye oturulmasını Facebook hesabından eleştiren Mariya Zaharova, “Sorguya çekilircesine, kendini üstün gören birinin karşısına oturtulduğunuzda tavsiyem ‘Temel İçgüdü’ filmindeki pozu almanızdır” diye yazdı.

Sabah'ın haberine göre; Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in, Trump tarafından uzak mesafede bir sandalyeye oturulmasını Facebook hesabından eleştiren Mariya Zaharova, "Sorguya çekilircesine, kendini üstün gören birinin karşısına oturtulduğunuzda tavsiyem 'Temel İçgüdü' filmindeki pozu almanızdır" diye yazdı. Zaharova bu alaycı ifadeyi kullanmakla kalmayarak adı geçen filmdeki Sharon Stone'un oturma anından bir kareyi de Vucic ile Trump görüşmesi resminin altına ekledi.

'TERBİYESİZ VE İLKEL RUH HALİ'

Rusya Dışişleri Sözcüsü'nün bu çıkışı Belgrad'da deprem etkisi yarattı. Zaharova'nın paylaşımından dolayı derin üzüntü duyduğunu Sırbistan'daki "Pink TV" ekranına çıkarak dile getiren Aleksander Vucic, "Rusya'nın Sırbistan ile olan yakın ve dostane ilişkilerine gereken değeri vermemesinden çok üzgünüm. Mariya Zaharova'nın paylaşımı sadece kendisi ve onu bu göreve getiren kişiler hakkında bize ipuçları veriyor. Terbiyesiz ve ilkel ruh halini gözler önüne seriyor. Onu bu göreve kim getirdiyse onunla o uğraşsın. Ben onun çıkışı hakkında daha fazla yorum yapmayacağım" dedi.

'BÜYÜK HATA'

Sırbistan lideri Vucic'in yanı sıra Sırbistan Savunma Bakanı Aleksander Vulin'den de sert tepki geldi. Sırbistan lideri Vucic ile alay edilmesinin büyük hata ve yersiz olduğunu belirten Vulin, "Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarına karşı çıkan yegane lider. Rusya ve Sırbistan savunma bakanlıkları arasındaki işbirliğinin de en üst seviyede yürütüldüğü bir dönemde bu tür beyanlar kabul edilir gibi değil. Liderlerin kudret ve gücü oturdukları sandalyeyle ölçülmüyor. Halkları için yaptıkları işlerle ölçülüyor" ifadelerini kullandı.

Ucuz konut için dev hamle: İnşaat malzemelerinde yerli üretim için düğmeye basıldı
Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme: Cezayı yetersiz bulan aile karara itiraz edecek
Çocukluk arkadaşları arasında cinayetle biten tartışma! 'Kim daha çok seviyor'
Muriqi bugün resmen açıklanıyor! İşte sözleşme detayları...
Kazma, küreği kapıp kendi mezarını kazdı: Çocuklarım uğraşmasın
Hem alkollü hem koronalı çıktı… Aksaray'da pes dedirten olay

Hem alkollü hem koronalı çıktı… Aksaray'da pes dedirten olay

Dolmuş şoförü husumetli olduğu genci sokak ortasında ba&#x

Dolmuş şoförü husumetli olduğu genci sokak ortasında başından vurdu!

Bugün hangi burçları parasal konular bekliyor?

Bugün hangi burçları parasal konular bekliyor?

7 Eylül Pazartesi güncel altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek v

7 Eylül Pazartesi güncel altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları!