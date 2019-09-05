Volkswagen'in tesisini hangi şehre kuracağı belli oldu

Alman otomotiv devi Volkswagen’in yeni üretim merkezi inşa etmek için Türkiye’yi tercih etmesine artık kesin gözüyle bakıldığı belirtildi.

Reuters’te yer alan habere göre, Volkswagen’in üst düzey bir yöneticisi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu hafta içi “son derece önemli bir toplantı” gerçekleştirdiği ve pürüzlerin ortadan kaldırıldığı bildirildi.

BULGARİSTAN TERCİH EDİLMEDİ

Bulgaristan opsiyonunu da değerlendirdiği belirtilen Volkswagen’in, henüz nihai kararını resmi olarak açıklamamış olmasına rağmen, son aşamada Türkiye’ye yatırım yapma noktasında niyet sergilediği aktarıldı.

ERDOĞAN, VW CEO’SU HERBERT DIESS İLE GÖRÜŞTÜ

Konuyla ilgili bilgi sahibi olduğu aktarılan bir Türk yetkilinin “Erdoğan ile Volkswagen yetkilisi arasındaki görüşmede sıkıntıların çözüldüğünü söylediği” belirtilirken, Volkswagen içerisinden bir kaynak ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşen yetkilinin, Volkswagen CEO’su Herbert Diess olduğunu ifade etti.

NEREDEYSE BÜTÜN SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ

Reuters’in aktardığına göre, konuyla ilgili bilgi sahibi olan Türk yetkili, “Önceden, satılacak araçların vergilendirilmesi gibi birtakım küçük meseleler vardı. Söz konusu toplantıda, neredeyse bütün sorunlar çözüldü. Eğer herhangi bir son dakika pürüzü yaşanmazsa yatırım Türkiye’ye yapılacak.” diye konuştu.

ÜRETİM TESİSİ NEREYE KURULACAK?

İkinci bir Volkswagen kaynağı ise, yalnızca küçük birtakım pürüzlerin halledilmesi gerektiğini, anlaşmanın ilerleyen haftalarda tamamlanmasının beklendiğini ve üretim tesisinin Manisa’ya kurulacağını aktardı.

KISA SÜRE İÇİNDE RESMEN İLAN EDİLECEK

İkinci bir Türk kaynağından alıntı yapan Reuters, “yatırımın Türkiye’ye yapılacağı noktasında herhangi bir fikir ayrılığı olmadığını ve nihai kararın kısa bir süre içerisinde ilan edileceğini” yazdı.

TÜRKİYE’DEKİ DEV ÜRETİCİLER

Fiat, Renault, Ford, Hyundai ve Toyota gibi üst düzey üreticiler, 2018 yılında Türkiye’de 1,3 milyondan fazla motorlu taşıt üretmişti.