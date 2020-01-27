Voleybol'da iki takımdan bir tanesi maç sonunda sahadan 1 puanla ayrıldıysa diğeri kaç puanlaVoleybol karşılaşmasında iki takımdan bir tanesi maç sonunda sahadan 1 puanla ayrıldıysa diğeri kaç puanla ayrılmıştır?

Türkiye'deki profesyonel bir voleybol karşılaşmasında iki takımdan bir tanesi maç sonunda sahadan 1 puanla ayrıldıysa diğeri kaç puanla ayrılmıştır? sorusunun cevabı merak ediliyor. Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Pazartesi ve Cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Atv’de yayınlanan yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıları düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 27 Ocak Pazartesi günü çıkan soru…

Türkiye'deki profesyonel bir voleybol karşılaşmasında iki takımdan bir tanesi maç sonunda sahadan 1 puanla ayrıldıysa diğeri kaç puanla ayrılmıştır?

A: 0 puan

B: 1 puan

C: 2 puan

D: 3 puan

Doğru cevap: C 2 puan